Programul slujirii ierarhilor în Duminica a 6-a după Rusalii

Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji, în Duminica a 6-a după Rusalii, conform următorului program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas:

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” și „Izvorul Tămăduirii” din Chișinău, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, cu Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, cu Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, cu Preasfințitul Părinte Antonie, Mitropolit ales al Basarabiei și Episcop de Bălți, cu Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, cu Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, cu Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, și cu Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Mănăstirea Măgura din Jina, județul Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Mănăstirea Pantocrator din Beclean, județul Bistrița-Năsăud.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Parohia „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Vladimir, județul Gorj.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji la Parohia Nițchidorf, județul Timiș.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Parohia „Sfânta Treime” din Bruchsal, Germania.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, va sluji la Parohia „Sfânta Treime” din Philadelphia, în Pennsylvania, SUA.

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, va sluji la Schitul „Sfânta Muceniță Filofteia” din Drăgăești Ungureni, comuna Măneşti, județul Dâmbovița.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Mănăstirea „Prodromița” din apropierea orașului Hârșova, județul Constanța.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Roman.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Curtea de Argeș.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Treime” din Arad.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji la Parohia Zorile, județul Caraș-Severin.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Parohia Bicaz, județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Catedrala Episcopală din Drobeta-Turnu Severin.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Parohia „Nașterea Maicii Domnului” din Slobozia, județul Ialomița.

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la Mănăstirea „Icoana Maicii Domnului Prodromița” din Comandău, județul Covasna.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji la Parohia Talpa Ogrăzii, județul Teleorman.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la Parohia Găneasa, județul Olt.

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” din Măcin, județul Tulcea.

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji la Parohia Românași, județul Sălaj.

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Biserica „Sfântul Ierarh Nicolae” din Filia Șteia, Parohia Tomești, județul Hunedoara.

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, va sluji în Parohia „Pogorârea Sfântului Duh” din Ecica, Serbia.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, va sluji la Parohia „Nașterea Maicii Domnului” din San Damiano d’Asti, Italia.

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, va sluji în Parohia „Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul” din Aveiro, Portugalia.

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, va sluji la Parohia „Sf. Ap. Petru și Pavel” din Leksand, Suedia.

Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, va sluji la Mănăstirea „Bunavestire – Poiana frumoasă” din Tismana, județul Gorj.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Parohia „Sfântul Mina” din Freiburg in Breisgau, Germania.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Mănăstirea Plumbuita din București.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Paraclisul Catedralei Naționale.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Parohia Ragla, județul Bistrița-Năsăud.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Parohia „Intrarea în biserică a Maicii Domnului” și „Sfântul Mucenic Alexander Schmorell” din Miesbach/Holzkirchen, Germania.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la Parohia Dragoșa , județul Suceava.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Parohia Ieudișor, județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Mănăstirea Măgura, județul Hunedoara.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, va sluji la Parohia „Sfântul Cuvios Atanasie Athonitul” din Leganes, Spania.

Foto credit: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților