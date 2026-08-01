Ziua națională a unicului serviciu de salvare în zona montană: Salvamont România îndeamnă la responsabilitate

La 1 august este marcată Ziua Națională a Salvamont România, un prilej de recunoștință față de femeile și bărbații care veghează, adesea în condiții extreme, la siguranța celor care iubesc muntele.

Data nu marchează un moment fondator din istoria Salvamontului, ci începutul celei mai solicitante perioade din an pentru activitatea salvatorilor montani, fiind perioada cu cel mai mare număr de accidente și intervenții.

Din acest motiv, prima zi a lunii a fost aleasă drept Ziua Națională a Salvamont România, sărbătoare instituită oficial prin lege în 2024, iar de peste 25 de ani luna august este considerată „Luna responsabilității pe munte – Luna Salvamont România”.

Istoricul serviciului

Deși activitatea de salvare montană a fost reglementată oficial în România în 1969, începuturile ei sunt cu mult mai vechi. Încă de la începutul secolului al XX-lea, în localitățile de la poalele Munților Bucegi și Făgăraș – Brașov, Sinaia, Sibiu și Bușteni – s-au format primele grupuri de salvatori alpini, alcătuite din alpiniști, vânători și călăuze.

În 1904 a fost organizat primul curs de prim ajutor în munți, iar în anul următor au apărut primele echipe dedicate acordării asistenței și evacuării persoanelor accidentate din Carpați.

Un moment de cotitură l-a reprezentat Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 140 din 25 ianuarie 1969, care a pus bazele organizării moderne a activității Salvamont și a dus la înființarea primelor echipe oficiale în 13 localități montane din țară.

Serviciul s-a dezvoltat apoi continuu, prin înființarea de noi baze și echipe, perfecționarea pregătirii profesionale și introducerea tehnicilor moderne de intervenție.

Îndemn la responsabilitate

Astăzi, Salvamont România reunește salvatori profesioniști și voluntari care intervin, zi și noapte, în sprijinul turiștilor aflați în dificultate. Misiunile lor presupun nu doar curaj și o excelentă pregătire fizică și tehnică, ci și disponibilitatea de a-și pune propria viață în pericol pentru salvarea semenilor.

De aceea, Ziua Salvamontului este și un îndemn la responsabilitate pentru toți cei care aleg să meargă pe munte. Respectarea traseelor marcate, echiparea corespunzătoare și informarea prealabilă asupra condițiilor meteo și a gradului de dificultate al traseelor contribuie la prevenirea accidentelor și la protejarea vieții.

Campanie națională

Salvamont România continuă și în acest an Campania Națională „-1”, care își propune să reducă măcar cu unul numărul accidentelor grave, al intervențiilor, al persoanelor transportate la spital și al celor care își pierd viața pe munte.

„În realitate, acel -1 poate însemna un om care se întoarce acasă, un părinte care își îmbrățișează copilul, un copil care își regăsește părinții, o familie care nu primește o veste tragică și prieteni care își revăd camaradul în siguranță”, transmit salvamontiștii români.

„Dacă, la sfârșitul acestei veri, vom avea măcar un accident mai puțin, un rănit mai puțin sau o viață salvată în plus, înseamnă că împreună am reușit să schimbăm destinul unui om și al unei familii.”

Cifrele salvării pe munte

Anul trecut, Salvamont România a salvat 701 persoane accidentate, desfășurând 585 de intervenții prin intermediul celor 39 de structuri din teritoriu. Dintre aceste persoane, 308 au fost transportate la spital cu ambulanțele SAJ, SMURD, Salvamont sau cu elicopterele SMURD–IGAv.

La acestea se adaugă 13 persoane care și-au pierdut viața pe munte și au fost recuperate de echipele Salvamont.

Sunt cifre care desemnează operațiuni dificile, ultraspecializate, de extragere a persoanelor din locații unde se ajunge cu greu.

Vezi aici câteva sfaturi pentru cei care sunt martori la un accident montan.

Foto credit: Facebook / Salvamont Romania-Dispeceratul National Salvamont