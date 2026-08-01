În Arhiepiscopia Dunării de Jos a început pelerinajul cu Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Adam, județul Galați, manifestare devenită tradițională. Pe parcursul Postului Adormirii Maicii Domnului, sfântul odor ajunge la peste 150 de parohii din cele cinci protopopiate ale Arhiepiscopiei Dunării de Jos.

Sâmbătă dimineață, icoana și-a început periplul, mai întâi prin Protoieria Târgu Bujor, urmând ca, în perioada 3-7 august să ajungă în parohii din Protopopiatul Galați.

Miercuri seară, icoana va fi depusă în Biserica Precista din municipiul Galați, unde va rămâne peste noapte, cu săvârșirea Sfintei Liturghii.

Joi, icoana ajunge în Protoieria Brăila, urmând să fie așezată spre cinstire la Parohia „Sf. Arhangheli” din centrul municipiului Brăila, unde va rămâne peste noapte, cu slujbe de Priveghere și Sfânta Liturghie.

Icoana va fi prezentă în perioada 7-9 august în Protopopiatul Covurlui, urmând ca la Mănăstirea „Tudor Vladimirescu” din județul Galați să ajungă în jurul orei 22:30, unde va fi oficiată slujba de Priveghere.

Sâmbătă, 8 august, la mănăstirea gălățeană Cudalbi , icoana va ajunge în jurul orei 21:00 și va fi oficiată slujba de Priveghere.

Icoana va merge, în perioada 9-13 august, și în protopopiatele Tecuci și Nicorești.

Vineri, 14 august, în jurul orei 16:00, sfântul odor se va întoarce la Mănăstirea Adam, urmând să fie purtat procesiune la altarul de vară, pentru Privegherea la praznicul Adormirii Maicii Domnului și slujba Prohodului Maicii Domnului, oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos.

Programul detaliat al pelerinajului cu icoana se găsește pe pagina de Facebook a eparhiei.

Foto credit: Arhiepiscopia Dunării de Jos