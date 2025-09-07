Programul slujirii ierarhilor de sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului

De sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii, prin intermediul Radio Trinitas:

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la Sfânta Liturghie în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Mănăstirea Sihăstria din județul Neamț.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Paraclisul mitropolitan „Sfântul Mare Mucenic Nichita Romanul”.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” de la Piatra Fântânele, județul Bistrița-Năsăud.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea Maglavit din județul Dolj.

Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, la Catedrala Episcopală „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” din Madrid, Spania.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Biserica „Acoperământul Maicii Domnului” din Bielefeld, Germania.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, va sluji la Catedrala „Sfinții Împărați” din Chicago, statul American Illinois.

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, va sluji la Mănăstirea Peștera Ialomiței din comuna Moroeni, județul Dâmbovița.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din municipiul Mangalia.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, la Mănăstirea Cămârzani din județul Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Mănăstirea Dintr-un Lemn din comuna Frâncești, județul Vâlcea.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Paraclisul reședinței arhiepiscopale din Roman.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la Schitul „Nașterea Maicii Domnului” de pe Muntele Mogoș, comuna Dragoslavele, județul Argeș.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, va sluji la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” – Greci din municipiul Buzău.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” – Cudalbi din județul Galați.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, la Mănăstirea Arad – Gai din județul Arad.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, va săvârși Sfânta Liturghie la Paraclisul Arhiepiscopal „Sf. Parascheva”, Borehamwood – Londra IV, Marea Britanie.

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, la Mănăstirea Doamnei, din cartierul Moglănești, Municipiul Toplița, județul Harghita.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” din stațiunea Băile Herculane.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Parohia Roșia, județul Bihor.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, va sluji la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Rozavlea, județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Mănăstirea Vodița din comuna Ilovița, județul Mehedinți.

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, va sluji la Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași.

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, va sluji la Mănăstirea Giurgeni din comuna Valea Ursului, județul Neamț.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” – Volna din județul Călărași.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, va sluji la Mănăstirea Adămești din localitatea Nanov, județul Teleorman.

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, va sluji la Așezământul de la Letca Nouă, județul Giurgiu.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la Mănăstirea Clocociov din județul Olt.

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Parohia Grindu, județul Tulcea.

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji la Schitul Marca, din județul Sălaj.

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” Crișan din comuna Ribița, județul Hunedoara.

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, va sluji la Biserica „Nasterea Maicii Domnului” din localitatea Mărghita, Republica Serbia.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, va sluji la Biserica „Naşterea Maicii Domnului” din Benidorm-Finestrat, Spania.

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, va sluji la Mănăstirea Cămârzani din județul Suceava.

Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” din Melbourne, Australia.

Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, va sluji la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Anvers, Belgia.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Catedrala Patriarhală.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Biserica „Sfântul Gheorghe” – Capra din Sectorul 2 al Capitalei.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la Mănăstirea Vorona din județul Botoșani.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” de la Ciucea, județul Cluj.

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, va sluji la Mănăstirea Cebza împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Macarie, Arhiepiscopul de Nairobi și Exarhul Africii Orientale.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica „Sfânta Cruce şi Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” din München, Germania.

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji la Biserica „Izvorul Tămăduirii” din Dărmănești.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea „Nașterea Maicii Domnului” din Chiuzbaia, județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, va sluji la Catedrala Episcopală din Deva.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, va sluji la Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Gandesa (Tortosa), Spania.

Foto credit: Basilica.ro