Programul național „Viața la țară” va sprijini gospodăriile țărănești să valorifice patrimoniul cultural și natural

Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat legea de înființare a Programului național „Viața la țară”. Acesta are ca obiectiv promovarea și valorificarea patrimoniului cultural, tradițional și natural din mediul rural prin sprijinirea gospodăriilor țărănești, informează Agerpres.

Vor fi eligibile în cadrul programului activitățile agricole și artizanale, obiceiurile tradiționale, activitățile de cunoaștere a ecosistemelor naturale.

Participarea gospodăriilor țărănești la program se va realiza pe baza unei declarații de înregistrare depusă la primărie și a certificatului de producător de activități rurale emis de primărie.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale dezvoltă o platformă electronică națională denumită „Viața la țară”, care va include lista gospodăriilor țărănești participante, clasificate după activități agricole și tradiționale, județe și regiuni geografice.

Pe platformă vor fi prezentate activitățile și practicile agricole specifice, vizibilitatea publică și promovarea internațională, disponibilitatea perioadei de vizitare și costurile participării la activitățile desfășurate.

Contra unui comision de intermediere, platforma va permite rezervarea serviciilor, plata și încasarea online a contravalorii acestora, precum și monitorizarea veniturilor realizate pentru Agenția Națională de Administrare Fiscală, transmițând situațiile financiare către organul fiscal competent.

Platforma online va fi realizată de un furnizor privat ales prin licitație. Dezvoltarea și operaționalizarea ei vor fi făcute în termen de șase luni de la data publicării actului normativ în Monitorul Oficial.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene