Programul slujirii ierarhilor de Înălțarea Sfintei Cruci

Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji de sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas:

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la Sfânta Liturghie în Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Reședința Patriarhală.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei va sluji la Mănăstirea „Înălțarea Sfintei Cruci”- Lebăda din județul Botoșani.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Mănăstirea „Înălțarea Sfintei Cruci” de la Cășiel din județul Cluj.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Crucea-monument de pe Muntele Mic din județul Caraș-Severin, împreună cu Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, cu Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului și Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Timișoara.

Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji în Paraclisul mitropolitan „Sf. Ioan Teologul” din Chișinău, Republica Moldova.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Berlin, Germania.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, va sluji la Catedrala „Sfinții Împărați” din Chicago, statul american Illinois.

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, mitropolit onorific și exarh patriarhal, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Târgoviște.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Mănăstirea Dervent din județul Constanța.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, va sluji la Catedrala Arhiepiscopala din Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Mănăstirea „Înălțarea Sfintei Cruci” de la Lupșa, din județul Alba.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Mănăstirea „Înălțarea Sfintei Cruci”, Budești din județul Vâlcea.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji, împreună cu Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, la Catedrala Arhiepiscopală din Roman.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, va sluji în Parohia „Înălțarea Sfintei Cruci” din municipiul Buzău.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji, împreună cu Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, la Mănăstirea Feredeu, din județul Arad.

Înaltpreasfinţitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și al Irlandei de Nord, va sluji în Parohia „Sfântul Macarie cel Mare” și „Înălțarea Sf. Cruci” din Leeds, Marea Britanie.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la Mănăstirea „Sfânta Cruce” din Oradea.

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, va sluji la Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași.

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, va sluji la Parohia „Sfântul Pantelimon” din Cahul, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Cãlãrașilor, va sluji la Mănăstirea Coslogeni, județul Călărași.

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji, împreună cu Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, și cu Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, la Mănăstirea Prislop, din județul Hunedoara.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, va sluji în Parohia Poroschia, din județul Teleorman.

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, va sluji la Mănăstirea Comana din județul Giurgiu.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la Parohia Cîmpu Mare, comuna Dobroteasa, din județul Olt.

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji la Schitul „Înălțarea Sf. Cruci”- Topolog, din județul Tulcea.

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji în Parohia Ip, din județul Sălaj.

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, va sluji la Manastirea Pătrăuți din județul Suceava.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, va sluji în Parohia Bădeni-Ungureni, comuna Stoenești din județul Argeș.

Preasfințitul Siluan, Episcopul Italiei, va sluji la Paraclisul Adormirea Maicii Domnului de la Sediul Eparhial din Roma.

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, va sluji în Parohia Ortodoxă Română „Înălțarea Sfintei Cruci” și „Duminica Sfântului Apostol Toma” din Livry-Gargan, Franța.

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, va sluji la Biserica „Înălțarea Sfintei Cruci” din Växjo, Regatul Suediei.

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, va sluji în Misiunea Înălțarea „Sf. Cruci”, Edmonton, Alberta, Canada.

Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, va sluji în Parohia „Înălțarea Sfintei Cruci” din Dublin, Irlanda.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop vicar patriarhal, va sluji în Biserica „Sfântul Ilie”-Titan din București.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Mănăstirea Caraiman din orașul Bușteni, județul Prahova.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Catedrala Patriarhală.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la Mănăstirea „Înălțarea Sfintei Cruci”- Brusturi, din județul Neamț.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Biserica „Înălțarea Sfintei Cruci” și „Sfântul Apostol Bartolomeu” din Cluj-Napoca.

Preasfințitul Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, va sluji la Mănăstirea Cebza din județul Timiș.

Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, va sluji în Parohia „Buna Vestire” și „Soborul Sfinților Putneni”- Paraclis mitropolitan, din localitatea Sculeni, Ungheni, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica „Sf. Cruce” și „Sf. Ierarh Calinic de la Cernica” din München, Germania.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la Mănăstirea Râșca, din județul Suceava.

Preasfințitul Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea Săpânța – Noul Peri din județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, va sluji în Parohia „Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop” din Villarejo de Salvanes, Spania.

