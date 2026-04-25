Programul slujirii ierarhilor în Duminica a 3-a după Paști

În Duminica a 3-a după Paști, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas:

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la Sfânta Liturghie oficiată la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Paraclisul Eclesia din cadrul Ansamblului Mitropolitan Iași.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Biserica „Pogorârea Duhului Sfânt” din municipiul Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, cu Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, cu Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, și cu Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului la Biserica „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Sângeorz-Băi, județul Bistrița-Năsăud.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea „Toți Sfinții” din cadrul Centrului Eparhial Craiova.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Timișoara.

Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, va sluji la Paraclisul Mitropolitan „Sf. Ioan Teologul” din Chișinău.

Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, va sluji la Biserica „Duminica Femeilor Mironosițe”, din Marignane, Franța.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Biserica „Sfântul Ioan Botezătorul” și „Sfântul Apostol Andrei” din Worms, Germania.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, va sluji la parohia „Sfântul Dimitrie cel Nou” și „Sfântul Gheorghe”, din Las Vegas, statul Nevada, SUA.

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh Patriarhal, va sluji la Mănăstirea Cobia din Protopopiatul Găești.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Constanța.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, și cu Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, la Catedrala Arhiepiscopală din Roman.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji la Catedrala Voievodală „Adormirea Maicii Domnului” din incinta Centrului Eparhial din Buzău.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Biserica „Sfântul Mucenic Antim și Sfintele Femei Mironosițe” din municipiul Galați.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Biserica Aradul Nou, din județul Arad.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, la Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Londra, Enfield, Regatul Unit.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji la Parohia Sacu din Protopopiatul Caransebeș.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din filia Telechiu, parohia Țețchea, județul Bihor.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Chilia „Întâmpinarea Domnului” a Schitului Lacu din Muntele Athos, Grecia.

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, va sluji la Paraclisul Episcopal „Duminica Sfinților Români” din municipiul Bălți, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, va sluji la Parohia „Nașterea Maicii Domnului” din satul Palanca, Protopopiatul Ștefan Vodă.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, Preasfințitul Părinte Visarion Episcopul Tulcii, și cu Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, la Mănăstirea Pantocrator din comuna Drăgănești Vlasca, județul Teleorman.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei si Romanaților, va sluji la Mănăstirea Crasna, din județul Prahova.

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, la Schitul „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul” și „Duminica Sfintelor Femei Mironosițe” din Petrila, județul Hunedoara.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, va sluji la Catedrala din Giula.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, va sluji la Biserica „Sfântul Sfințit Mucenic Antim Ivireanul” din localitatea Cagliari, Italia.

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, va sluji la Biserica „Sfinții Cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei” din Sintra, Portugalia.

Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Parohia „Sfânta Muceniță Filofteea de la Argeș” din orașul Melbourne, Australia.

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, va sluji la Catedrala „Sfântul Gheorghe și Sfinții Epictet și Astion”, Saint-Hubert, Quebec, Canada.

Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Parohia „Buna Vestire” din Ploiești.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Biserica „Sfântul Pantelimon”, Foișorul de Foc din București.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Catedrala Patriarhală.

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la Mănăstirea Copou din Iași.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica și Sfântul Cuvios Sofronie Saharov” din Bruck an der Mur, Austria.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea „Sfinți Trei Ierarhi” din Ieud, județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu Vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, va sluji la Biserica „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul” din Portimão, Portugalia.

Foto credit: Episcopia Europei de Nord / Arhiva

