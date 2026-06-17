Programele sociale destinate copiilor din Episcopia Hușilor continuă cu ajutorul românilor din Episcopia Spaniei și Portugaliei

Proiectul „Inimă de Părinte”, derulat de Episcopia Hușilor în parteneriat cu Episcopia Spaniei și Portugaliei, continuă să le aducă bucurie copiilor beneficiari ai așezămintelor sociale înființate de Biserică la Vaslui, Bârlad, Ghermănești, Berezeni și Huși, anunță asociația eparhială Filantropia Ortodoxă Huși.

Materialele didactice, cele igienico-sanitare, masa zilnică și întregul sprijin oferit în aceste centre înființate de asociația eparhială ajută în mod fundamental copiii aflați în dificultăți materiale.

Sprijinul lunar oferit acestor centre de parohiile ortodoxe românești din Spania și Portugalia „este o investiție de suflet în educație, fiind materializarea cea mai frumoasă și concretă a grijii față de semenii aflați în lipsuri”, transmit reprezentanții Asociației Filantropia Ortodoxă Huși.

Organizația adresează mulțumiri, cu multă recunoștință, Preasfințitului Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, precum și tuturor preoților și comunităților de români din diaspora pentru sprijinul, bunăvoința și generozitatea cu care le-au fost alături.

„Acest gest, plin de compasiune creștină, aduce lumină, bucurie și multă mângâiere în sufletele celor mai vulnerabile persoane din Episcopia Hușilor”, se mai afirmă în comunicat.

Familiile ortodocșilor români din Spania și Portugalia donează câte 25 euro pe lună pentru Proiectul „Inimă de părinte”, bani care fac diferența pentru copiii vasluieni sprijiniți de Episcopia Hușilor.

Numai în perioada aprilie-iulie 2025, românii din Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei au trimis aproape 77.000 euro în țară, destinați în principal copiilor vulnerabili social.

Foto credit: Asociația Filantropia Ortodoxă Huși