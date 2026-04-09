Program special la STB și Metrorex de Paști: Cum va circula transportul public din București

Societatea de Transport București (STB) și Metrorex au anunțat programul de circulație pentru perioada sărbătorii de Paști.

Potrivit unui comunicat STB, în zilele de 10 și 13 aprilie, mijloacele de transport public de suprafață vor circula conform programului unei zile de duminică. În celelalte zile, circulația se va desfășura după graficele obișnuite, corespunzătoare fiecărui tip de zi.

În noaptea de Înviere (11/12 aprilie), linia de tramvai 41 va circula până în jurul orei 03:00, la intervale de aproximativ 20 de minute. De asemenea, călătorii vor avea la dispoziție și cele 25 de linii de noapte.

Reprezentanții STB reamintesc călătorilor că pot afla informații în timp real despre circulația mijloacelor de transport prin aplicația InfoTB, pe site-ul instituției și pe paginile oficiale de social media.

Programul metroului

Metrorex a anunțat printr-un comunicat că, în perioada 10–13 aprilie, trenurile de metrou vor circula pe toate magistralele conform programului specific zilelor de weekend și sărbători legale.

În noaptea de Înviere, trenurile de metrou vor circula între orele 23:00 și 1:00 la un interval de aproximativ 10 minute, iar între orele 01:00 și 05:00 la un interval de circa 20 de minute.

Reprezentanții Metrorex atrag atenția că accesul în metrou cu foc deschis, precum lumânări sau candele aprinse, este strict interzis.

Foto credit: Facebook / Societatea de Transport București