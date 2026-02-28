Programul slujirii ierarhilor în Duminica Ortodoxiei

În Duminica întâi din Post, a Ortodoxiei, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii, prin intermediul Radio Trinitas.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va săvârși Sfânta Liturghie, împreună cu Preasfințiții Părinți Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, și Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, la Catedrala Patriarhală.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji, împreună cu Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, la Catedrala Mitropolitană din Iași.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji în Parohia Guga, satul Rugășești, județul Cluj.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Craiova.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Timișoara.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în Parohia „Nașterea Maicii Domnului” din Bayreuth, Germania.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, va sluji în Parohia „Sf. Ioan Casian și Sf. Andrei Șaguna” din San Antonio, Texas, Statele Unite ale Americii.

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, va sluji la Catedrala din Târgoviște.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Mănăstirea „Sfântul Ioan Casian”, județul Constanța.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji, împreună cu Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Mănăstirea „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” de la Albac, județul Alba.

Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Ierarh Nicolae” din Râmnicu Vâlcea.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji, împreună cu Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, la Catedrala Arhiepiscopală din Roman.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală „Înălțarea Domnului” din Buzău.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Treime” din Arad.

Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji în Parohia „Sf. Ioan Casian și Sf. Ioan Maximovici” din Oxford, Marea Britanie.

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, va sluji la Catedrala Episcopală din Huși.

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului și Sf. Proroc Ilie Tesviteanul” din Caransebeș.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” din Oradea.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji, împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Mănăstirea Topolnița, județul Mehedinți.

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, va sluji la Paraclisul Episcopal „Duminica Sfinților Români” din Bălți, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, va sluji la Catedrala „Sf. Dionisie” din Cahul, Republica Moldova.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Slobozia.

Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la Catedrala Episcopală „Acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Ierarh Nicolae” din Miercurea Ciuc.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji la Mănăstirea Pantocrator Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman.

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, va sluji în Parohia Vărăști, județul Giurgiu.

Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la Catedrala Episcopală din Slatina.

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji la Catedrala Episcopală „Sf. Nicolae” din Tulcea.

Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Zalău.

Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji, împreună cu Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, la Catedrala Episcopală „Sfântul Ierarh Nicolae și Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Deva.

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, va sluji în Parohia „Sf. M. Mc. Gheorghe” din Toracul Mare, Republica Serbia.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, va sluji la biserica bulgărească din Budapesta.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, va sluji la Paraclisul „Adormirea Maicii Domnului” de la Sediul Eparhial din Roma.

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, va sluji la Catedrala Episcopală „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” din Madrid.

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, va sluji în Parohia „Sfintele Veronica Mironosița și Eufimia Mucenița și Sfinții Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria și Paisie Aghioritul” din Gävle, Suedia.

Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” din Melbourne, Australia.

Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, va sluji la Catedrala Episcopală „Înălțarea Sfintei Cruci” din Dublin.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Biserica Icoanei, București.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Mănăstirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Rebra-Parva, județul Bistrița-Năsăud.

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji în Parohia Mehala din Timișoara.

Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului, va sluji la Catedrala Veche din Arad.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, va sluji în Parohia „Sfântul Cuvios Ioan Casian” din Guadalajara, Spania.

Foto credit: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord