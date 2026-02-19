Programul slujbelor la Catedrala Patriarhală în prima săptămână a Postului Mare

Catedrala Patriarhală invită pe dreptcredincioși să participe la programul special al slujbelor din Prima Săptămână a Postului Mare, care va începe în data de 23 februarie.

În seara Duminicii Izgonirii lui Adam din Rai sau a Lăsatului sec de brânză se oficiază Vecernia iertării, slujbă care deschide perioada Postului Mare și marchează începutul de pregătire duhovnicească pentru sărbătoarea Învierii Domnului.

În primele patru zile ale primei săptămâni din Postul Mare, în cadrul Pavecerniței Mari, se săvârșește slujba Canonului Mare al Sfântul Andrei Criteanul. Imnul, numit și „Canonul lacrimilor”, este o chemare la pocăință, menită să îi întărească pe creștini în urcușul duhovnicesc spre Înviere.

La Catedrala Patriarhală, Canonul Mare va fi oficiat de luni până joi, de la ora 16:00, de către delegați ai Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

În ceea ce privește rânduiala liturgică, în primele două zile ale Postului Sfintelor Paști nu se oficiază Sfânta Liturghie, ca să dea posibilitate tuturor, care doresc, să postească. Pe parcursul postului, de luni până vineri, se săvârșește Sfânta Liturghie a Darurilor înainte Sfințite, iar sâmbăta și duminica sunt rânduite Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, respectiv a Sfântului Vasile cel Mare.

Programul în prima săptămână a Postului Mare la Catedrala Patriarhală

Duminică, 22 februarie

16:00 – Vecernia iertării;

Luni, 23 februarie

07:00 – Miezonoptica, Utrenia, Ceasurile, Obednița și Vecernia;

16:00 – Pavecernița Mare cu Canonul Sfântului Andrei Criteanul și cuvânt de învățătură;

Marți, 24 februarie

07:00 – Miezonoptica, Utrenia, Ceasurile, Obednița și Vecernia;

16:00 – Pavecernița Mare cu Canonul Sfântului Andrei Criteanul și cuvânt de învățătură;

Miercuri, 25 februarie

07:00 – Miezonoptica, Utrenia, Ceasurile, Obednița și Sfânta Liturghie a Darurilor înainte Sfințite;

16:00 – Pavecernița Mare cu Canonul Sfântului Andrei Criteanul și cuvânt de învățătură;

Joi, 26 februarie

07:00 – Miezonoptica, Utrenia, Ceasurile, Obednița și Vecernia;

16:00 – Pavecernița Mare cu Canonul Sfântului Andrei Criteanul și cuvânt de învățătură;

Vineri, 27 februarie

07:00 – Miezonoptica, Utrenia, Ceasurile și Sfânta Liturghie a Darurilor înainte Sfințite; Taina Sfântului Maslu;

16:00 – Pavecernița Mare și prima stare din Acatistul Bunei Vestiri (primele trei condace și icoase);

Sâmbătă, 28 februarie

07:00 – Miezonoptica, Utrenia și Sfânta Liturghie a Sf. Ioan Gură de Aur; Parastas;

16:00 – Ceasul IX, Vecernia cu Litia;

Duminică, 1 martie

07:00 – Miezonoptica, Utrenia și Sfânta Liturghie a Sf. Vasile cel Mare;

Slujbele de la Catedrala Patriarhală pot fi urmărite live la Televiziunea și Radioul Trinitas ale Patriarhiei Române.

