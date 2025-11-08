Programul slujirii ierarhilor în Duminica a 24-a după Rusalii

În Duminica a 24-a după Rusalii, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas:

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la slujba Sfintei Liturghii ce va fi săvârșită la Paraclisul istoric, cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, din Reședința Patriarhală.

Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji în Parohia „Sfânta Treime” – Frenciugi, comuna Drăgușeni, județul Iași.

Înaltpreasfințitul Părinte Laurenţiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica „Sfântul Ierarh Nectarie” din municipiul Dej.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului; cu Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor; cu Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului; cu Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului; cu Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei; cu Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți; cu Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților; cu Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului; cu Preasfințitul Părinte Nestor; Episcopul Devei și Hunedoarei; cu Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, și cu Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, vor sluji la Mănăstirea Lainici, județul Gorj.

Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Salzburg, Austria.

Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, va sluji în Parohia „Sfântul Mihail”, Southbridge.

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei, mitropolit onorific și exarh patriarhal, va sluji în Parohia Moreni II, Protoieria Târgoviște Sud.

Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji în Biserica „Sfântul Nectarie” din Constanța.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji în Parohia Dălenii, județul Alba.

Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacãului, va sluji la Catedrala „Pogorârea Sfântului Duh” din cartierul Șerbănești, orașul Bacău.

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, va sluji la Mănăstirea Negru Vodă din Câmpulung Muscel, județul Argeș.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală „Înălțarea Domnului” din municipiul Buzău.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați.

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji în Parohia Semlac, județul Arad.

Înaltpreasfinţitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji în Parohia „Sfântul Apostol Andrei” și „Sfântul Nectarie de la Egina” din Birmingham, UK.

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, va sluji la biserica „Izvorul Tămăduirii” și „Sfântul Ierarh Nectarie” din cadrul Spitalului Județean Suceava.

Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji în Biserica „Sfântul Ierarh Nectarie” din Parohia Tăut, județul Bihor.

Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, va sluji în Parohia Ortodoxă „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Municipiul Baia Mare.

Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Cãlãrașilor, va sluji la Mănăstirea „Sfinții Voievozi” din Slobozia, județul Ialomița.

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, va sluji în Parohia Lada, județul Teleorman.

Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, va sluji la Mănăstirea „Buna Vestire” din Malu Spart, județul Giurgiu.

Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, va sluji în Capela Căminului de bătrâni „Sfântul Nectarie” din Tulcea.

Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, va sluji, împreună cu Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, la Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului” din Vârșeț, Serbia.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, va sluji în Parohia Chitighaz (Ketegyhaz), Ungaria.

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, va sluji în Parohia „Intrarea Domnului în Ierusalim” din Ostia, Roma.

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, va sluji în Parohia Ortodoxă Română „Sfântul Ierarh Nectarie din Eghina” din Coslada, Spania.

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, va sluji în Parohia „Pogorârea Sfântului Duh” din Goteborg, Suedia.

Preasfințitul Părinte Mihail, Episcopul Australiei și Noii Zeelande, va sluji la Mănăstirea Cudalbi, județul Galați.

Preasfințitul Părinte Ioan Casian, Episcopul Canadei, va sluji în Parohia „Sfântul Ștefan cel Mare” și „Sfântul Nectarie”, Oshawa, Ontario.

Preasfinţitul Părinte Nectarie, Episcopul Irlandei și Islandei, va sluji în Parohia „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” și „Sfântul Columba” din Dublin, Irlanda.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, va sluji la Mănăstirea Radu Vodă din București.

Preasfințitul Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji în Parohia Vadu Săpat, județul Prahova.

Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din satul Gheorghieni, Protopopiatul Cluj I, județul Cluj.

Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, va sluji în Parohia Șanovița din protopopiatul Lugoj.

Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji în Parohia cu hramul „Sfântul Dimitrie cel Nou” din Dortmund, Germania.

Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji în Parohia „Sfântul Gheorghe”- Burdujeni, județul Suceava.

Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Aradului, va sluji în Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Moroda, protopopiatul Ineu, județul Arad.

Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în Parohia Negreia, Protopopiatul Baia Mare, județul Maramureș.

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu Vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji la Mănăstirea Ortodoxă Română „Nașterea Domnului” și „Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel” din Cenicientos, Spania.

Foto credit: Episcopia Daciei Felix

