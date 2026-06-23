Program catehetic virtual în Episcopia Canadei: Copii și tineri au învățat despre credință și viața Bisericii

Copii și tineri din Episcopia Canadei au învățat despre credință și viața Bisericii în cadrul unui program catehetic virtual desfășurat Centrul de formare cultural-teologică și catehetică „Sfântul Maxim Mărturisitorul” din Saint-Hubert.

Pe parcursul programului catehetic, derulat între octombrie 2025 și iunie 2026, participanții au abordat teme precum Pilda semănătorului, sfinții români și Centenarul Patriarhiei Române, pregătirea pentru Nașterea Domnului, sensul duhovnicesc al Săptămânii Mari, ierarhia Bisericii, slujbele ortodoxe și modelele de viață oferite de sfintele femei.

La activități au participat 49 de copii și tineri, dintre care 39 au completat cel puțin un test de evaluare și consolidare a cunoștințelor dobândite.

Organizatorii au utilizat metode interactive adaptate mediului online, precum prezentări multimedia, jocuri educative, întrebări cu răspuns în timp real și activități de desen. Programul a inclus și o parte muzicală, copiii interpretând cântări religioase.

Prin temele propuse, participanții au avut posibilitatea să descopere mai bine învățătura de credință, structura și misiunea Bisericii, marile sărbători ale anului bisericesc și rolul pe care Ortodoxia l-a avut în istoria și identitatea românească.

Prin această inițiativă, Centrul de formare cultural-teologică și catehetică „Sfântul Maxim Mărturisitorul” continuă să sprijine educația religioasă a copiilor și tinerilor din Episcopia Canadei, oferindu-le un cadru de formare, dialog și apropiere de valorile credinței ortodoxe.

Foto credit: Magnific