Profesori din București învață să identifice semnele traficului de persoane în mediul școlar

Cadre didactice din București participă în lunile februarie și martie 2026 la sesiuni de instruire dedicate identificării semnelor traficului de persoane, înțelegerii mecanismelor de recrutare și cunoașterii procedurilor de raportare, în cadrul unui proiect educațional derulat de Centrul Regional București al Agenției Naționale Împotriva Traficului de Persoane, în parteneriat cu Colegiul Tehnic Dinicu Golescu – București.

Activitățile de formare vizează sprijinirea cadrelor didactice în transmiterea către elevi a informațiilor esențiale pentru prevenirea situațiilor de abuz și exploatare.

Un demers pentru prevenirea traficului de persoane

Instruirile se desfășoară în cadrul proiectului educațional „INFORMAȚIA CORECTĂ SCHIMBĂ DESTINE!”, lansat la data de 21 ianuarie 2026. Acest demers urmărește prevenirea traficului de persoane prin implicarea directă a profesorilor în procesul de informare și educare a elevilor.

Traficul de persoane reprezintă o încălcare gravă a drepturilor omului, victimele fiind exploatate în diverse forme, precum munca forțată, exploatarea sexuală, cerșetoria sau traficul de organe. În acest context, organizatorii subliniază că formarea cadrelor didactice constituie un element-cheie pentru depistarea timpurie a situațiilor de risc și pentru protejarea elevilor.

Proiectul are ca obiectiv principal creșterea gradului de conștientizare în rândul elevilor cu privire la riscurile traficului de persoane și consolidarea capacității acestora de reacție și raportare în fața unor posibile situații de abuz sau exploatare.

Activități informative și colaborare interinstituțională

Activitățile derulate în cadrul proiectului includ:

activități informative și interactive pentru elevi privind formele traficului de persoane și metodele de protecție;

discuții referitoare la riscurile utilizării necontrolate a rețelelor sociale și la pericolele ofertelor de muncă înșelătoare;

distribuirea de materiale cu mesaje de prevenire a traficului de persoane;

promovarea colaborării dintre școală, elevi și instituțiile implicate în prevenirea acestui fenomen.

Proiectul se desfășoară în rândul elevilor din clasele IX–XII ai Colegiului Tehnic „Dinicu Golescu” din București și va fi implementat până la încheierea anului școlar 2025–2026.

Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane își reafirmă angajamentul de a contribui la protejarea drepturilor și siguranței cetățenilor prin educație și prevenire și încurajează comunitățile educaționale să se implice activ în combaterea traficului de persoane.

Foto: salvaticopiii.ro

