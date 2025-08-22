Prof. Hrisostom Stamoulis condus pe ultimul drum pământesc: Pierdere mare, proporțională cu darul oferit celor din jur

Teologul Hrisostom Stamoulis, considerat profesorul care a scos teologia din amfiteatru, a fost condus joi pe ultimul drum pământesc de comunitatea academică și bisericească din Tesalonic, anunță Agenția de știri Orthodoxia.

Slujba de înmormântare a fost oficiată la Catedrala „Hagia Sophia”, unde Mitropolitul Filoteu al Tesalonicului a transmis condoleanțe din partea Patriarhului Ecumenic Bartolomeu pentru trecerea la Domnul a „unei mari personalități a Ortodoxiei și a unui membru de seamă al Bisericii din Tesalonic”.

Hrisostom Stamoulis „a fost o îmbrățișare deschisă în atelier, în amfiteatru, în cor”, lucrând pentru ca „Hristos să se întoarcă în lume”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

Izvor de inspirație duhovnicească

„Ne despărțim de un mare om, un teolog de prim rang, un profesor universitar în toată puterea cuvântului, a cărui lipsă lasă societatea îndurerată”, a spus secretarul de stat pentru Educație, Culte și Sport, profesorul Nikolaos Papaioannou, subliniind că profesorul a fost „un izvor viu de inspirație duhovnicească, care a reușit să unească profunzimea teologiei cu forța muzicii”.

„Nu a trăit pentru sine, ci pentru celălalt – pentru student, pentru coleg, pentru credincios. Dacă pierderea este proporțională cu darul oferit, atunci golul lăsat de plecarea sa este imens”, a adăugat oficialul.

Prof. Nikolaos Maggioros, prorectorul pentru afaceri academice și dezvoltare al Universității „Aristotel” din Tesalonic, a evidențiat contribuția prof. Hrisostom Stamoulis la formarea unei noi generații de teologi și la promovarea dialogului interortodox, intercreștin și interreligios.

„A fost un neobosit lucrător al unei teologii moderne și dinamice, care trebuie să asculte glasul lumii. A avut un ethos academic înalt și a rostit un cuvânt teologic inspirat, bogat și actual”, a adăugat prorectorul Universității din Tesalonic.

O viață ca un dar

Amintiri personale din relația cu regretatul profesor au fost evocate și de reprezentantul corului și al studenților săi, doctorul Panagiotis Thomas.

„A fost cu adevărat Hrisostom, având o uimitoare iuțeală a minții și a inimii, și a adus multă lumină celor din jurul lui”, a mărturisit acesta, adăugând că era „o personalitate super-carismatică, un dirijor – și poate că aceasta este cea mai potrivită descriere, pentru că și-a condus toate pasiunile spre cele mai bune roade”.

„Călătoriile pe care le începea arătau întotdeauna drumul către lumină”, iar „a trăi împreună cu el a fost cel mai frumos dar”, a spus Alexandra Stamoulis, fiica profesorului.

Profesorul Hrisostom Stamoulis a fost înmormântat la Cimitirul „Înălțarea Domnului” din Thermi, Tesalonic.

Biografie

Prof. Hrisostom Stamoulis s-a născut în 1964 la Chalkidiki, Grecia, și a studiat la Universitatea „Aristotel” din Tesalonic, la Belgrad (Serbia) și Durham (Anglia).

A fost profesor de Teologie Dogmatică și Simbolică la Facultatea de Teologie a Universității „Aristotel” din Tesalonic, unde a ocupat și funcția de decan. A primit titlul de Doctor Honoris Causa al universităților din București și Iași.

În 2011, Editura Basilica a Patriarhiei Române a publicat, „Frumusețea sfințeniei” de prof. Hrisostom Stamoulis, considerat un volum unic, „datorită originalității demersului teologic foarte cuprinzător, prin care autorul încearcă o sinteză diacronică a teologiei frumosului, dar totodată și provocarea mediului cultural la o deschidere spre modul de existență divino-uman specific Ortodoxiei”.

Foto credit: Agenția de știri Orthodoxia