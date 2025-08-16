Procesiune cu moaștele Sf. Cuv. Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus înainte de proclamarea locală a canonizării

Sâmbătă dimineață, moaștele Sf. Cuv. Serafim cel Răbdător au fost purtate în procesiune și așezate spre cinstire într-un baldachin din curtea Mănăstirii Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, județul Brașov.

După slujba liturghiei are loc proclamarea locală a canonizării sale, decisă anul trecut de Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

Cu acest prilej, așezământul monahal a organizat o suită de manifestări culturale și religioase desfășurate pe tot parcursul săptămânii.

Evenimentele se încheie duminică seară cu proiecția a filmului documentar „Sfântul Cuvios Serafim cel Răbdător de la Sâmbăta de Sus”.

Programul detaliat al manifestărilor se găsește aici.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene