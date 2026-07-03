Priveghere în satul natal al Sf. Olimpiada din Fărcașa: Îi facem pomenirea cu nădejdea că se va ruga și ea pentru noi

„Îi facem pomenirea cu nădejdea că se va ruga și ea pentru noi”, a spus vineri Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, despre Sf. Olimpiada din Fărcașa, mama Sf. Cuv. Petroniu de la Prodromu.

Ierarhul a oficiat slujba Privegherii în biserica din satul natal al sfintei, în ajunul zilei ei de pomenire, când va avea loc și proclamarea locală a canonizării ei.

„Născută în 1880, a avut o viață nu ușoară, dar o viață care, în pofida greutăților, îi făcea pe oameni mai puternici, îi făcea pe oameni să-și înțeleagă adevărul credinței și să-și înfigă rădăcinile întru adânc”, a spus Preasfinția Sa. „A crescut opt copii și a făcut-o cu belșug, cu bună rânduială, cu credință și cu dragoste, deprinzându-i dreapta credință.”

Pregătire pentru viața de apoi

„Sfârșitul ei, deși a trecut prin trei ani de suferință și de boală, a fost unul luminos și a pregătit acest sfârșit”, a mai menționat părintele episcop vicar.

„Și în această purtare de grijă pentru Marea Trecere vedem o mărturie a credinței și o înțelegere a vieții care își pregătește dinainte și temeinic încă de aici, de pe Pământ, cele agonisite pentru Împărăția Cerurilor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va fie, spunem tot timpul. Această așteptare nu e așteptare pasivă, ci este o pregătire.”

Un sfârșit senin ca un nou început

În finalul cuvântului de învățătură rostit la slujbă, Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul i-a îndemnat pe credincioși să urmeze exemplul sfintei, despre care a spus că și-a dat sufletul „cu pace și cu senin – cu seninul cu care a și purtat greutățile vieții de zi cu zi”.

„Îi facem pomenirea nu ca unui om pentru care ne rugăm pentru ultima oară pentru lăsarea păcatelor ei, ci îi facem pomenirea cu nădejdea că se va ruga și ea pentru noi, că acum, odihnindu-se în lăcașurile sfinților, văzând pașii noștri în aceste locuri în care adeseori ea însăși și-a purtat pașii cu credință, privind spre noi, se va ruga Domnului ca și noi să avem înțelepciunea să petrecem această viață cu bună roadă, cu bună hărnicie, cu milostenie și cu credință, slujindu-ne unii altora precum ea însăși a slujit nu doar celor opt copii ai săi, ci și atâtor străini pe cale, slujindu-ne și noi unii altora, îmbărbătându-ne unii pe alții, împlinind ceea ce spunem la fiecare slujbă: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm.”

Slujba a fost transmisă în direct pe Facebook și Youtube de Doxologia.

Proclamarea locală a canonizării Sfintei Olimpiada din Fărcașa are loc sâmbătă, în satul natal al sfintei și al fiului ei după trup, Sf. Cuv. Petroniu de la Prodromu. Proclamarea generală a canonizării sfintei a avut loc, împreună cu cea a altor 15 femei românce cu viață sfântă, în 6 februarie 2026, la Catedrala Patriarhală.

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Foto credit: Doxologia.ro