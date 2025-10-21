Priveghere în duh pascal la Mănăstirea Giurgeni, în cinstea Sfântului Gherasim din Chefalonia

O priveghere de noapte închinată Sfântului Gherasim din Chefalonia, la care a luat parte și Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, s-a desfășurat duminică seara, la Mănăstirea Giurgeni din județul Bacău.

Slujbele au început la ora 21:30, prin oficierea Vecerniei unite cu Litia, urmată de Utrenie, Acatistul Sfântului Cuvios Gherasim și Sfânta Liturghie, de către Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, alături de un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul rostit la finalul Sfintei Liturghii, PS Teofil Trotușanul, a subliniat de darurile de care s-a învrednicit Sfântul Gherasim.

„Slujba pe care am săvârșit-o la miezul nopții, aici, la Mănăstirea ocrotită de Maica Domnului, stă sub semnul unui număr – 444. Exact în urmă cu 444 de ani, în insula Chefalonia, s-a petrecut o minune: când a fost deschis mormântul Sfântului Cuvios Gherasim, au fost descoperite Sfintele sale moaște, iar de atunci el și-a arătat puterea vindecătoare și izbăvitoare de duhuri necurate”, a menționat Preasfinția Sa.

Ierarhul a amintit că Sfântul Gherasim este cunoscut drept unul dintre sfinții grabnic-ajutători, „mai ales al celor care suferă din pricina duhurilor rele și a bolilor sufletești, între care, în vremea noastră, cea mai grea este boala depresiei”.

Priveghere în duh pascal

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a mulțumit celor prezenți la slujba privegherii, pe care a asemuit-o cu slujba Învierii.

„Voi, cei care ați rupt din somnul nopții și ați venit aici să vă rugați, vă veți întoarce acasă cu bucurie, asemenea celor care se întorc de la slujba Învierii. Această priveghere este pascală în duhul ei – pentru că o săvârșim cu dragoste, pentru Sfântul Gherasim, cel care a privegheat de atâtea ori la Sfântul Mormânt. Luați această bucurie și pace cu voi, să vă însoțească și să vă acopere. Bucuria și pacea Învierii să vă acopere pururea”, a spus ierarhul.

La final, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul a adus mulțumiri părintelui stareț Nicolae Dănilă și tuturor celor care s-au ostenit pentru buna desfășurare a acestei nopți de rugăciune, subliniind că „Dumnezeu primește rugăciunile celor care Îl cheamă cu credință, iar Sfântul Gherasim nu trece cu vederea pe niciunul dintre cei ce îl roagă cu inimă curată”.

La rândul său, părintele stareț Nicolae Dănilă a subliniat că Sfântul Cuvios Gherasim este un model de nevoință și rugăciune neîncetată pentru orice credincios.

Sfântul Cuvios Gherasim din Chefalonia este prăznuit, în fiecare an, pe 20 octombrie.

