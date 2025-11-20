Vizită regală la Iași: Principesa Sofia s-a întâlnit cu Mitropolitul Teofan

Alteța Sa Regală Principesa Sofia s-a întâlnit miercuri cu Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, la Catedrala Mitropolitană din Iași.

Principesa Sofia a participat la un moment de rugăciune și un tur al expoziției „Mărturii Regale”, găzduită de Muzeul Mitropolitan.

Expoziția reunește documente istorice, publicații, medalii și obiecte care ilustrează legătura dintre Biserica Ortodoxă Română și Casa Regală a României.

Reprezentanții muzeului au transmis un mesaj de mulțumire pentru vizita Principesei Sofia, considerând prezența sa o încununare specială a evenimentului.

„Mulțumim Alteței Sale Regale pentru vizită și pentru interesul arătat față de patrimoniul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Pentru noi, această întâlnire marchează într-un mod cu totul special încheierea unei expoziții ce s-a bucurat de un real interes din partea publicului”, au transmis reprezentanții muzeului.

Alteța Sa Regală se află în vizită la Iași în perioada 18–21 noiembrie, în cadrul unui program dedicat patrimoniului cultural, educațional și spiritual al orașului.

Foto credit: Facebook / Familia Regală a României