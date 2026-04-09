Va fi construit primul mausoleu din Rep. Moldova pentru eroii Primului Război Mondial: Apel la sprijin

Asociația Monumentum din Rep. Moldova, în parteneriat cu Primăria orașului Râșcani, a inițiat construirea primului mausoleu la nivel național, dedicat eroilor căzuți în Primul Război Mondial.

Monumentul va avea forma unui obelisc încununat cu o cruce, cu o înălțime de aproape opt metri, fiind amplasat pe o platformă de aproximativ 70 de metri pătrați. Pe laturile sale vor fi înscrise numele ostașilor originari din nordul Republicii Moldova, care și-au pierdut viața pe câmpurile de luptă, dar și ale preoților deportați în Siberia.

Inițiativa are ca scop cinstirea memoriei eroilor și valorificarea jertfei acestora, într-un spațiu care va deveni loc de pelerinaj și de educație patriotică pentru generațiile viitoare.

Potrivit organizatorilor, inaugurarea mausoleului este preconizată pentru data de 11 noiembrie 2028, la împlinirea a 110 ani de la încheierea Primului Război Mondial.

Pentru realizarea proiectului, inițiatorii au lansat o strângere de fonduri, invitându-i pe toți cei care doresc să contribuie la edificarea acestui monument cu valoare națională să se alăture demersului.

Detaliile complete despre modalitățile de donație sunt disponibile aici.

Foto credit: Facebook / Asociația „Monumentum”