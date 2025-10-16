Primul Liceu pentru Deficienți de Vedere din țară a împlinit 125 de ani: Mitropolitul Andrei a participat la aniversare

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a participat miercuri la ceremonia aniversară prilejuită de împlinirea a 125 de ani de la înființarea Liceului Special pentru Deficienți de Vedere din Cluj-Napoca, prima instituție de acest fel din România.

Părintele Mitropolit Andrei a vorbit despre puterea credinței și a educației, care luminează din interior, dincolo de limitele văzului omenesc. Ierarhul a amintit că, în Împărăția lui Dumnezeu, „toți nevăzătorii vor vedea” și a vorbit despre faptele milei creștine, felicitându-i pe dascălii și ostenitorii care le pun în practică, prin dăruire și iubire, aducând lumină în sufletele copiilor cu nevoi speciale.

Mitropolitul Clujului a oferit în dar instituției o icoană cu Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil și o Sfântă Scriptură, care au fost înmânate directoarei liceului, prof. Ramona Ionela Mureșan.

Au transmis mesaje de felicitare și apreciere reprezentanții instituțiilor publice locale și județene, precum și ai Inspectoratului Școlar Județean Cluj, prin prof. Marinela Marc, inspector școlar general.

Printre vorbitori s-au numărat și prof. univ. dr. emerit Vasile Preda, inițiatorul programului național de intervenție timpurie și surdocecitate, Mihai Dima, președintele Asociației Nevăzătorilor din România, Florentin Rădulescu, președintele filialei clujene a aceleiași asociații, precum și alții.

Manifestări culturale

În cadrul evenimentului a fost lansat volumul aniversar „125 de ani. 125 de povești. O singură școală”, care evocă istoria, vocația și spiritul comunitar al instituției. De asemenea, un grup de elevi ai liceului a susținut un scurt program artistic, interpretând în deschidere Imnul Național și Imnul Uniunii Europene.

În semn de recunoștință pentru cei care au dus mai departe idealul acestei școli, organizatorii au adus un omagiu artistului George Nicolescu, fost elev al instituției și simbol al reușitei prin credință și perseverență, și au vernisat o expoziție cu lucrările profesorului Vasile Adamescu, personalitate emblematică a educației speciale din România, scriitor, profesor și artist cu surdocecitate.

Manifestările au continuat joi cu o conferință cu participare internațională intitulată „Valori tradiționale și abordări moderne în educarea și abilitarea elevilor cu dizabilități vizuale și asociate. 125 de ani de experiență și devotament”. Evenimentul a reunit specialiști, foști elevi și parteneri educaționali ai liceului.

Liceul Special pentru Deficienți de Vedere din Cluj-Napoca a fost înființat în 15 octombrie 1900 și a primit certificatul de „Școală Europeană” în 2007, anul în care România a aderat la Uniunea Europeană.

Foto credit: Mitropolia Clujului / Darius Echim