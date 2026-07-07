Primul joc de societate despre patrimoniul Art Nouveau din Oradea va fi prezentat publicului

Primul joc de societate dedicat patrimoniului Art Nouveau din Oradea, „Casa cu nasturi”, va fi prezentat publicului în luna iulie, prin cinci ateliere organizate la Casa Darvas-La Roche.

Inspirat de Oradea anului 1910, jocul îi pune pe participanți în rolul unor diriginți de șantier care coordonează construirea Casei Darvas-La Roche.

Pe parcurs, jucătorii descoperă materiale de construcție, elemente decorative și ateliere de meșteșugari din perioada de dezvoltare a stilului Art Nouveau. Conceptul și documentarea jocului îi aparțin lui Deodáth Zuh, iar grafica a fost realizată de Dan Munteanu.

„Este un joc educativ. Participanții vor învăța foarte mult în timp ce se joacă. Tu ești, de fapt, constructorul Casei Darvas. În timp ce dai cu zarul și înaintezi pe tablă, acolo unde te oprești poți obține cărți. Pe acele cărți găsești un material, un atelier al unui meșter sau un element decorativ. De exemplu, poți obține o țiglă de coamă, un tapet Lincrusta, feronerie decorativă sau mozaic de sticlă”, a explicat, luni, penru AGERPRES, reprezentanta Oradea Heritage, Orsolya Bozsodi-Nagy.

Jocul a fost realizat de Oradea Heritage în colaborare cu Réseau Art Nouveau Network, în cadrul proiectului european „Art Nouveau as a New EUtopia”.

Ateliere pentru copii și adulți

Primele ateliere vor avea loc în zilele de 11, 12, 18, 19 și 26 iulie și vor fi dedicate copiilor, familiilor și adulților. Activitățile vor fi organizate în limbile română și maghiară. Seria va continua în luna august cu ateliere desfășurate și în limba engleză.

„Feedback-ul a fost foarte pozitiv. Am primit reacții atât de la orădeni, cât și de la turiști, care au spus că au învățat foarte multe despre perioada respectivă din Oradea și despre lucruri pe care nu le știau înainte: meșterii care activau în oraș, șantierele istorice, materialele folosite în construcții și multe alte detalii pe care le descoperi pe parcursul jocului”, a afirmat reprezentanta Oradea Heritage.

Casa Darvas-La Roche găzduiește Muzeul Art Nouveau din Oradea, deschis publicului în anul 2020 după restaurarea clădirii.

La fiecare atelier pot participa cel mult 15 persoane. Accesul se face în baza biletului de vizitare a Casei Darvas-La Roche, iar înscrierea este realizată prin intermediul paginilor Oradea Heritage. Valoarea unui bilet este de 20 de lei.

Foto credit: Agerpres.ro