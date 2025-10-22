Primul proiect filantropic al Arhiepiscopiei Marii Britanii și Irlandei de Nord este dedicat copiilor orfani din România

Parohiile din Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord desfășoară un prim proiect filantropic al eparhiei dedicat copiilor din centrele de plasament din România.

Credincioșii au făcut mai multe pachete cu încălțăminte de iarnă, o carte de rugăciuni și alte daruri care vor fi distribuite în țara noastră.

În aceste zile credincioșii pregătesc pachetele, care vor fi trimise către centrul de colectare desemnat, urmând ca acestea să ajungă, cu ajutorul voluntarilor și al celor implicați, la beneficiari.

În acest prim proiect sunt vizați aproape o mie de copii din centrele de plasament din România.

Prin acest proiect, Departamentul Social-Filantropic al Arhiepiscopiei a Marii Britaniei și Irlandei de Nord își începe activitatea.

Sursă foto: Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord