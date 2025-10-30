Primul festival de folclor românesc organizat în Carolina de Sud

Biserica „Sfântul Luca Evanghelistul” din Columbia, Carolina de Sud, a organizat primul festival dedicat comunității românești din zonă, care a prezentat tradiția și folclorul românesc.

Cu prilejul prăznuirii Sfântului Apostol și Evanghelist Luca, ocrotitorul parohiei românești, au fost oficiate slujbele de Vecernie, Utrenie și Sfânta Liturghie în Catedrala Greacă „Sfânta Treime” din oraș.

Slujbele au fost săvârșite în comuniune de șapte preoți români și greci. Evenimentul a fost găzduit de comunitatea grecească păstorită de părintele Michael Platanis.

Exemplul sfinților români

În cadrul manifestării a fost evocată viața celor 16 Sfinți Cuvioși și Mărturisitori Români, canonizați de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, iar participanții au fost îndemnați să urmeze exemplul de credință și mărturisire al acestor sfinți.

Festivalul a continuat cu momente artistice tradiționale, susținute de grupul „Rădăcini Românești”, de artista Adriana Bucevschi și de grupul de dansatori profesioniști „Dumbrava” din Atlanta, care au adus pe scenă cântece și dansuri populare românești.

Organizarea evenimentului a fost posibilă prin implicarea organizației Asociația Femeilor Ortodoxe Române din America (AROLA) , care a sprijinit derularea programului cultural.

Foto credit: Mitropolia Celor Două Americi