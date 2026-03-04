Primul cimitir ortodox românesc din Anglia a fost înființat la Leeds

Parohia românească „Sfântul Macarie cel Mare” din Leeds a primit aprobarea oficială din partea autorităților locale pentru înființarea primului cimitir ortodox românesc din Anglia.

Cimitirul „Upper & Lower Wortley” se află în proximitatea bisericii parohiale. Parcela destinată comunității românești dispune de aproximativ 200 de locuri de înhumare.

Demersul a fost inițiat în cursul anului 2025, când a fost formulată în mod public solicitarea de a crea un spațiu destinat odihnei veșnice a credincioșilor ortodocși români din zonă. Solicitarea a fost analizată și aprobată în data de 27 februarie 2026.

„Prin acest demers, comunitatea românească din Marea Britanie își afirmă în mod matur și responsabil prezența, contribuția și rădăcinile așezate aici cu discreție, prin muncă și credință. Cimitirul nu este doar un loc al odihnei pământești, ci și o mărturie a continuității și a dăinuirii spirituale”, au transmis reprezentanții eparhiei române din Regatul Unit.

Administrarea cimitirului românesc va reveni autorității locale, în conformitate cu reglementările aplicabile cimitirelor din Regatul Unit. Taxele aferente concesionării locurilor de înhumare vor fi gestionate exclusiv de administrația municipală.

Spre deosebire de regulamentul cimitirelor din România, locurile de veci nu pot fi achiziționate anticipat, ci doar la momentul decesului. Fiecare loc poate fi utilizat pentru până la patru membri ai aceleiași familii. Concesionarea se face pentru o perioadă de 50 de ani, cu posibilitatea reînnoirii ulterioare.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca-Emanuela Ene