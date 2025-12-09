Primul Centru de sănătate mintală pentru copii dintr-un spital public a fost inaugurat la Pitești

Primul Centru de Sănătate Mintală pentru Copii dintr-un spital public din România a fost inaugurat la Pitești, un proiect care va oferi anual sprijin specializat pentru aproximativ 6.000 de copii cu dificultăți emoționale, comportamentale sau de dezvoltare.

Noul centru este rezultatul unui parteneriat între Spitalul de Pediatrie Pitești, Consiliul Județean Argeș, Asociația „Din Grijă pentru Copii” și parteneri din mediul privat. Investiția totală, care depășește 450.000 de euro, a transformat spațiul dedicat acestor servicii, oferind un mediu prietenos, sigur și adaptat nevoilor copiilor.

La inaugurarea de vineri au participat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, reprezentanți ai autorităților locale și ai Asociației „Din Grijă pentru Copii”, precum și partenerii implicați în proiect.

„Aici se vede diferența dintre vorbe și fapte. Facem lucruri concrete, nu doar declarații sterile. Aici începe speranța”, a transmis ministrul, subliniind că sănătatea mintală a copiilor va deveni o prioritate strategică la nivel național.

Proiecte care schimbă copilăria

Președintele Consiliului Județean Argeș, Ion Mînzînă, a evidențiat impactul proiectului: „Există proiecte care schimbă un spital, dar sunt proiecte care schimbă copilăria. La Pitești s-a reușit acest lucru”.

Centrul îi întâmpină pe cei mici într-un decor luminos, pastelat, cu mobilier rotunjit și ilustrații inspirate din natură, conceput pentru a reduce anxietatea și pentru a transforma vizita la specialist într-o experiență blândă.

Echipa medicală cuprinde logopezi, psihologi, medici psihiatri, asistenți și personal specializat, care pot oferi evaluare, diagnostic și intervenție pentru tulburări de dezvoltare, emoționale sau de comportament.

Foto credit: Facebook / Consiliul Județean Argeș