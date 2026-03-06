Primarul din Klagenfurt, Austria, a vizitat parohia românească din oraș

Parohia Ortodoxă Română din Klagenfurt, Austria, a primit, la începutul săptămânii, vizita primarului Christian Schneider.

„Întâlnirea a reprezentat o oportunitate excelentă de a discuta despre activitățile ce le desfășurăm și despre modul în care primăria poate sprijini comunitatea noastră, subliniind că realizarea acestui proiect este o carte de vizită pentru tot orașul”, a transmis pe Facebook părintele paroh Visarion Viorel Ipati.

Primarul din Klagenfurt a fost plăcut surprins de îmbinarea elementelor clasice ale arhitecturii bisericii cu cele moderne ale centrului parohial, exprimând-și bucuria pentru realizarea proiectului.

Parohia românească din Klagenfurt a fost înființată în 2008, iar construcția noii biserici a început în 2021, după ce Mitropolitul Serafim al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, a pus piatra de temelie.

Altarul a fost sfințit în 21 decembrie 2025 de Mitropolitul Serafim al Germaniei și de Episcopul vicar Sofian Brașoveanul al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului. În prezent, sfântul lăcaș este în stadiu de finisaje.

Centrul Parohial a fost sfințit în vara anului trecut de Preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanul.

Foto credit: Facebook / Parohia Ortodoxă Română din Klagenfurt, Austria