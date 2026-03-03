Primăria Sectorului 1 a lansat o platformă dedicată tinerilor: Uniți împotriva adicțiilor

Platforma „EduHealth – cu, despre și pentru tineri” a fost lansată vineri de Primăria Sectorului 1. Este dedicată celor care își doresc un spațiu comun de dezvoltare personală în lupta împotriva izolării sociale și a adicțiilor.

Proiectul a fost lansat în cadrul Conferinței „Adicțiile și sănătatea emoțională a tinerilor în era AI”, la care au participat primarul Sectorului 1, George Tuță, viceprimarul Daniela Stanciu, precum și elevi, părinți și profesori de la școlile din sector.

Ajutor pentru tineri

Viceprimarul Sectorului 1, Daniela Stanciu, a subliniat importanța construirii unor contexte reale de sprijin pentru noua generație: „Dacă generația noastră a beneficiat firesc de interacțiune directă și de timp petrecut în comunitate, generația de astăzi are nevoie ca noi să construim aceste contexte”.

Daniela Stanciu a enumerat principalele obiective ale proiectului: „Vom crea spații sigure pentru activități educative și recreative, vom extinde programele extracurriculare și vom facilita accesul adolescenților la consiliere psihologică. Vom sprijini formarea cadrelor didactice pentru gestionarea situațiilor emoționale dificile și vom construi parteneriate funcționale între școli, specialiști și autorități”.

„Îmi doresc ca platforma EduHealth să devină un cadru stabil de lucru, nu doar o conferință anuală, ci un mecanism real prin care ideile valoroase se transformă în politici publice coerente și în proiecte aplicate, care să ofere sprijin concret tinerei generații”, a adăugat viceprimarul Sectorului 1.

Spațiu al noilor începuturi

Primarul George Tuță a evidențiat angajamentul administrației locale față de sănătatea emoțională a adolescenților: „Nu putem cere echilibru de la tineri dacă nu le oferim sprijin, repere și spații sigure în care să crească. EduHealth nu este doar o conferință, ci începutul unui angajament ferm al administrației de a pune sănătatea emoțională a adolescenților în centrul politicilor publice”.

„Exact asta ne-am dorit să fie: un spațiu al noilor începuturi, al industriilor creative, un centru pentru cei ca voi, un loc în care să veniți, să întâlniți oameni cu preocupări comune și să aveți curajul să faceți lucrurile diferit. Dorința voastră de a contribui la această mișcare este extrem de importantă”.

„Energia, ideile și entuziasmul vostru pot schimba nu doar un spațiu, ci o comunitate întreagă. Îmi doresc să vă implicați, să vă stabiliți obiective clare, să aveți încredere în ceea ce putem construi împreună. Primăria Sectorului 1 rămâne deschisă pentru noi începuturi”, a mai menționat edilul.

Temele dezbătute în cadrul conferinței au vizat provocări reale, de la consumul de substanțe și dependența de social media până la presiunea validării online și impactul inteligenței artificiale asupra identității personale.

Foto credit: Primăria Sectorului 1