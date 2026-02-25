Primăria Municipiului București va găzdui o nouă campanie de donare de sânge

Primăria Municipiului București va organiza în data de 3 martie o nouă campanie de donare de sânge.

Lucian Judele, administratorul public al Capitalei, a explicat că această campanie constituie o formă concretă de solidaritate și sprijin pentru cei aflați în suferință.

„Sunt copii care își doresc un mărțișor și sunt copii care au nevoie de un donator care să le salveze viața. Pe 3 martie, chiar tu poți fi mărțișorul de care au nevoie”, a transmis Lucian Judele pe Facebook.

Condiții pentru donatori

Donatorii trebuie să îndeplinească mai multe criterii, între care: vârsta cuprinsă între 18 și 60 de ani, greutate peste 50 kg, puls regulat (60–100 bătăi pe minut) și tensiune arterială între 100 și 180 mmHg.

Totodată, nu pot dona sânge persoanele care au suferit intervenții chirurgicale în ultimele șase luni, femeile însărcinate, precum și persoanele cu antecedente medicale.

Persoanele interesate să doneze sânge trebuie să completeze formularul de înscriere disponibil online.

Evenimentul va avea loc la sediul instituției din Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47 și se va desfășura în colaborare cu Centrul de Transfuzie Sanguină București.

