Drogurile sau viața: Primăria Municipiului București lansează o campanie de conștientizare dedicată adolescenților

Primăria Municipiului București a anunțat lansarea unei ample campanii de conștientizare și prevenire a consumului de droguri, destinată în special adolescenților, care se va desfășura pe tot parcursul anului și va include materiale video, activități educative și întâlniri cu specialiști.

Campania este inițiată de Centrul Metropolitan de Educație și Cultură „Ioan I. Dalles” și debutează în data de 16 februarie, fiind descrisă de organizatori drept „cea mai mare campanie de conștientizare și prevenire a consumului de droguri”.

„Pe ecranele din mijloacele de transport în comun, în presă și pe rețelele de socializare veți vedea un clip video emoționant, de impact, cu viața la răscruce a unui adolescent pus în fața unei alegeri: drogurile sau viața?”, se arată în comunicat.

Totodată, în cadrul proiectului, la sediul Dalles va fi pusă în scenă piesa de teatru „În ceață”, la care vor participa gratuit elevi din școli și licee.

„Spectacolul va fi urmat de o sesiune de discuții, cu întrebări și răspunsuri, între adolescenți, polițiști, psihologi, specialiști ai instituțiilor partenere”, precizează organizatorii.

Un viitor pentru copiii noștri

Inițiatorii explică motivația proiectului: „Pentru că vrem să trăim într-o comunitate sigură, sănătoasă, vrem un viitor pentru copiii noștri!”

„Trebuie să fim cu toții conștienți că drogurile sunt cel mai mare pericol al societății noastre, în acest moment. Și doar împreună îl putem învinge!”, atrag atenția organizatorii.

Demersului i s-au alăturat mai multe instituții publice, între care Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în Domeniul Drogurilor și Adicțiilor, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, precum și Societatea de Transport București și Metrorex.

Foto credit: Pexels