Precum postim de bucate, așa să postim și de răutate: Prima seară din Postul Mare la Catedrala din Cluj-Napoca

Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului, a inaugurat duminică prima dintre serile duhovnicești organizate în Postul Mare la Catedrala din Cluj-Napoca.

„Principala carte de slujbe din perioada aceasta este Triodul, iar această carte ne spune că, precum postim de bucate, așa să postim și de răutate, pentru că altfel postul nostru nu are nicio valoare”, a subliniat Înaltpreasfinția Sa.

„E foarte importantă rugăciunea, e foarte important faptul că trebuie să ne spovedim bine, să citim Sfintele Scripturi, dar toate acestea le ia Dumnezeu în seamă dacă le iertăm semenilor noștri lucrurile cu care ne-au supărat.”

Cale spre Înviere

La prima seară duhovnicească din post au participat, la fel cum vor face pe tot parcursul primei săptămâni din Postul Mare, profesori, studenți și elevi de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babeș-Bolyai și de la Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din municipiu, precum și de la alte facultăți din oraș.

„Postul ține șapte săptămâni, după care este luminata zi de Paști, când Domnul Hristos, așa cum observăm în Icoana Învierii, cu o mână îl scoate pe Adam din iad, iar cu cealaltă pe Eva. Intuim așadar cât de important este Postul Mare, în care nădăjduim să ne facem mai buni, iar Hristos să ne scoată și pe noi din iad și să ne ducă în Rai, în Împărăția Cerurilor”, le-a spus părintele mitropolit tinerilor participanți și profesorilor lor.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a încheiat cu îndemnul la spovedanie sinceră și curată și le-a urat post liniștit credincioșilor prezenți.

Răspunsurile la strană au fost date de Corul bărbătesc al Facultății de Teologie Ortodoxă, dirijat de pr. lect. univ. dr. Daniel Mocanu, și de Corul bărbătesc al Colegiului Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan”, dirijat de pr. prof. dr. Petru Stanciu.

La final, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a citit rugăciunea specială de dezlegare specifică perioadei de intrare în Postul Mare. Apoi, a avut loc ritualul sărutării păcii, când Arhipăstorul, toți preoții și credincioșii prezenți și-au cerut și dăruit iertare.

Program duhovnicesc la catedrală

În prima și ultima săptămână din Postul Mare, Facultatea de Teologie Ortodoxă și Colegiul Ortodox „Mitropolitul Nicolae Colan” din Cluj-Napoca intensifică programul de rugăciune prin participarea la slujbele speciale săvârșite în această perioadă, atât la paraclisele școlilor teologice, cât și la Catedrala Mitropolitană din municipiu.

La finalul fiecărei seri de rugăciune, un invitat special rostește un cuvânt de învățătură, meditând împreună cu cei prezenți asupra perioadei pregătitoare și premergătoare sărbătorii Învierii Domnului.

