După un secol de tăcere, prima școală românească din Târgu Mureș renaște prin strădania unui preot revenit din diaspora

Prima școală românească din Târgu Mureș, care a funcționat între anii 1765-1912, a fost redeschisă ca școală parohială, în urma unui amplu proces de restaurare inițiat de un preot întors din diaspora.

Părintele Claudiu Nicoară a revenit în România la începutul pandemiei de COVID-19, după nouă ani petrecuți în Spania, unde a fost secretar și diacon al Preasfințitului Părinte Timotei, Episcopul Spaniei și Portugaliei, apoi fost hirotonit preot.

„Ne-am întors în țară pentru copii, fiindcă nu am văzut un viitor bun, un echilibru în viața copiilor mei în fața unei societăți străine”, a declarat părintele paroh pentru Agerpres.

Istoria unui nou început

Clădirea se află în curtea Bisericii de Piatră „Înălțarea Domnului” și este o casă modestă, cu pridvor deschis, din lemn, dar cu o istorie care depășește două secole și jumătate.

„Se știe că la 1768 prima școală românească exista la Târgu Mureș. Românii care și-au construit biserica, 60 de familii, s-au gândit să ridice și o școală pe lângă biserică, primii dascăli fiind preoții care au slujit aici”, a spus părintele Claudiu Nicoară.

Din 1912 școala a fost închisă și, timp de aproape un secol, nu a mai fost folosită potrivit scopului ei.

„Când am preluat această parohie, prima școală românească era un depozit plin cu tot felul de lucruri, unele vechi, autentice, pe care le-am păstrat, volume de cărți, farfurii foarte vechi, ștergare vechi și am pus la intrare o bibliotecă și un mic muzeu care poate fi vizitat”.

Amenajarea spațiului

Cu ajutorul mai multor persoane care au dorit să susțină proiectul, slujitorul bisericii din Târgu Mureș a reușit să renoveze interiorul și exteriorul clădirii.

„Primul obiectiv al nostru a fost acela de a reda școlii dimensiunea istorică pe care o merită și valoarea pe care trebuie să o aibă în ochii târgumureșenilor”, a spus părintele paroh.

„Avem două săli, una mai mică în care sunt jucării, iar cealaltă o sală cu bănci pe care le-am construit antichizat, pentru a fi în spiritul secolelor trecute”.

În noul spațiu amenajat își desfășoară activitatea două grupe de copii: una cu vârste între 3 și 7 ani și alta între 7 și 12 ani.

Educație în spiritul Bisericii

Cosmina Nicoară, soția preotului Claudiu Nicoară, și-a exprimat bucuria de a vedea cum clădirea a devenit un spațiu viu, dedicat formării copiilor: „Am venit cu experiența unei școli catehetice din Spania și am vrut să deschidem o școală parohială. La început făceam lecții de cateheză, dar apoi am observat că mulți dintre copii au diferite talente”.

Elevii participă la ateliere creative, activități muzicale și de formare duhovnicească. Din dorința de a valorifica talentul muzical al celor mici, a fost înființat corul „Pnevma”, care desfășoară o activitate constantă pe parcursul întregului an.

Părintele paroh a remarcat și un efect neașteptat al inițiativei: apropierea părinților de Biserică prin intermediul copiilor.

„Mulți dintre ei veneau și aduceau copiii la orele școlii parohiale cu gândul de a-și face cumpărăturile, de a-i lăsa în siguranță câteva ore cu altcineva. Și mulți dintre copii i-au învățat pe părinți să se roage, și-au pus părinții la masă să spună rugăciunea”.

În curtea Bisericii de Piatră din Târgu Mureș, acolo unde credința și educația au conlucrat încă din secolul al 18-lea, se continuă o tradiție care a modelat identitatea românească a comunității locale.

Scurt istoric

Prima școală românească din Târgu Mureș nu este atestată printr-un document de înființare precis, însă existența sa este confirmată de Ordinul Guvernului din 24 aprilie 1768. Locul ales pentru construcție a fost un teren situat lângă Biserica de Piatră din oraș, lăcaș de cult care a fost ridicat de greco-catolici.

După închiderea din anul 1912, clădirea a fost folosită drept locuință pentru cântăreții bisericii. În perioada 1988-1990, în timpul slujirii preotului Nicolae Streza și la îndemnul Episcopului Emilian Birdaș al Alba Iuliei, imobilul a fost supus unor reparații capitale.

Între anii 1994 și 2011, edificiul a găzduit Liga Tinerilor Creștini Ortodocși din Târgu Mureș, iar de la 1 noiembrie 2021, și-a redeschis porțile ca școală parohială și muzeu.

Foto credit: Biserica de Piatră „Înălțarea Domnului și Sfântul Nicolae”