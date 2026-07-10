Credincioșii sunt invitați la prima sărbătorire a Icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Dintr-un Lemn

Mănăstirea Dintr-un Lemn din județul Vâlcea îi invită pe credincioși în data de 21 iulie la prima sărbătorire a Icoanei Maicii Domnului „Grabnic-ajutătoarea”, aflată în patrimoniul așezământului monahal.

Cu acest prilej, începând cu ora 09:30, va fi oficiată Sfânta Liturghie arhierească, la care vor participa mai mulți ierarhi.

Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Dintr-un Lemn datează încă din secolul al 16-lea. Odorul a fost descoperit în scorbura unui stejar secular, iar la îndemnul Maicii Domnului a fost ridicată Mănăstirea Dintr-un Lemn.

De-a lungul timpului, cercetătorii au formulat mai multe ipoteze privind vechimea acesteia. Profesorul I. D. Ștefănescu o data în secolul al 16-lea, în timp ce istoricul de artă Ana Maria Muzicescu susținea că ar avea origine bizantină, realizată înainte de căderea Constantinopolului.

Un element aparte îl constituie pictura de pe reversul icoanei, care înfățișează scena „Înfricoșatei Judecăți”, o reprezentare rar întâlnită în patrimoniul iconografic românesc.

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât, începând din acest an, înscrierea în calendar a sărbătorii „Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Dintr-un Lemn”.

Foto credit: Doxologia / Bogdan Zamfirescu