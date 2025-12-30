Prima sărbătoare a Nașterii Domnului pentru credincioșii români din Albany, SUA

Sărbătoarea Nașterii Domnului din acest an a fost cu adevărat deosebită pentru românii din Albany, capitala statului New York, Statele Unite ale Americii, deoarece, pentru prima oară, comunitatea are o misiune bisericească oficial recunoscută.

În data de 10 aprilie 2025, Consiliul Eparhial al Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi, prezidat de Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul român al celor două Americi, a aprobat înființarea Misiunii Ortodoxe Române din Albany, ca răspuns la nevoile pastorale ale credincioșilor români din zonă.

Decizia vine după o perioadă îndelungată în care românii ortodocși din Albany și din împrejurimi au dorit o prezență bisericească statornică. De-a lungul anilor, comunitatea a fost sprijinită și coordonată de părintele vicar Daniel Ene, care a susținut demersurile necesare pentru organizarea unei misiuni oficiale.

Sub ocrotirea Sfântului Iacob Putneanul

Noua misiune îl are ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Iacob Putneanul, ierarh cunoscut pentru viața sa de rugăciune, pentru contribuția culturală și pentru jertfelnicia sa.

Organizarea comunității și pregătirea liturgică a credincioșilor au fost încredințate părintelui diacon Sergiu Concu, aflat sub îndrumarea directă a părintelui vicar Daniel Ene.

Până la obținerea unui spațiu propriu, slujbele religioase sunt săvârșite cu regularitate, cel puțin o dată pe lună, în biserica comunității grecești locale, care găzduiește activitatea misiunii românești.

Un moment deosebit pentru credincioși a fost trăirea Postului Nașterii Domnului, când membrii comunității s-au adunat la rugăciune, au participat la slujba Sfântului Maslu și au păstrat tradiția colindelor românești, consolidând legăturile dintre ei.

Foto credit: Mitropolia celor două Americi

