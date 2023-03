Prima reprezentaţie Tronos Junior a avut loc la Sala Radio

Tronos Junior a avut prima reprezentaţie la Sala Radio din Capitală.

Grupul psaltic a cântat duminica trecută pe scena Sălii Radio alături de artişti români precum Gheorghe Zamfir şi Vlad Miriţă, în cadrul Galei „Bunei Vestiri” organizată de Asociația „Life Call”.

Cei 70 de copii din Tronos Junior, cu vârste cuprinse între 7 și 19 ani, au încântat cele peste 800 de persoane prezente la eveniment.

Repertoriul micilor artişti a fost format din piese precum „Sub milostivirea ta” și „Născătoare de Dumnezeu” tonisite de Ion Minoiu, un cântec închinat femeilor care au ales să nască, intitulat „Mama” text Dumitru Matcovschi, melodia Ion Razza. Au continuat cu troparul praznicului Bunei Vestiri, iar concertul s-a încheiat în duhul rugăciunii și al bucuriei către Maica Domnului prin cântecul „Fecioara Maică” scris de către Sfântul Nectarie de Eghina.

Tronos Junior și-a început activitatea în urmă cu 3 luni, la inițiativa Protopsaltului Arhid. Mihail Bucă, dirijorul şi fondatorul Grupului psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale.

Scopul înfiinţării Tronos Junior este de a îmbogăți stranele bisericilor din Patriarhia Română cu psalţi evlavioși și rugători, îmbogățind continuu cântarea psaltică românească spre folosul duhovnicesc al credincioșilor.

Tronos Junior este dirijat şi coordonat de Ioan Balaban, care a oferit pentru Basilica.ro detalii despre proiect.

„Am aflat în urmă cu o jumătate de an că Părintele Mihail Bucă își dorește un astfel de proiect de câțiva ani buni, fapt care pe mine m-a bucurat enorm, bine știind valoarea spirituală pentru întreaga Biserică a unui astfel de proiect. Eu am început în urmă cu 3 ani să fac lecții de psaltică cu copii mai întâi la Paraclisul Parhon, apoi continuând la biserica Foișorul Mavrocordaţilor”.

„Văzând faptul că numărul psalţilor și mai ales al psalţilor de calitate scade de la an la an, am socotit că este oportună această ocazie, la propunerea Arhid. Mihail Bucă, de a coordona acest proiect al copiilor, bine știind puterea lor de absorbție a informațiilor, puterea muzicală dar și nevoia lor de formare în duhul bisericesc într-o lume atât de secularizată”.

„După prima selecție pe care am avut-o în ianuarie, am început lecțiile cu 130 de copii împărțiți în grupe de câte 20 făcând câte o oră pe săptămâna la biserica Foișorul Mavrocordaţilor cu hramul Nașterea Maicii Domnului și Sf. Trifon, cu sprijinul Pr. Paroh Gheorghe Oprea. Ne propunem să parcurgem gramatica muzicii psaltice într-un mod cât mai practic și de folos pentru strană, după aceea urmând o etapă de exercițiu pe cărțile de slujbă premergătoare prezenței active la strană”, a declarat Ioan Balaban.

Tronos Junior primește cu brațele deschise copiii, cu vârsta minimă de 8 ani, care își doresc să învețe muzică psaltică. Detalii pot fi obţinute la 0735.513.153.



Foto credit: Ioan Balaban

