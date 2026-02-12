Prima întâlnire națională a preoților care slujesc în spitalele de psihiatrie va avea loc la Câmpina

Prima întâlnire națională a preoților care slujesc în spitalele de psihiatrie din Patriarhia Română va avea loc între 16–18 februarie la Spitalul de Psihiatrie Voila din Câmpina.

Conferința reunește preoții de caritate din spitalele de psihiatrie din întreaga țară și are ca obiectiv principal consolidarea colaborării dintre slujirea pastorală și actul terapeutic din unitățile medicale de psihiatrie, precum și evaluarea și dezvoltarea proiectelor comune inițiate la nivel național pentru susținerea misiunii pastorale în acest domeniu.

Delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la acest eveniment este părintele consilier patriarhal Ciprian Ioniță, coordonatorul Sectorului Social-filantropic al Patriarhiei Române.

Lucrările conferinței vor cuprinde prezentarea stadiului proiectelor asumate de grupul preoților de psihiatrie la prima conferință națională a preoților de caritate care a avut loc la Păltiniș în perioada 22-24 septembrie 2025.

Potrivit părintelui Florin-Ciprian Petre, preot de caritate la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” din București, printre temele aflate pe agenda întâlnirii se numără elaborarea unei cărți de rugăciuni pentru suferințele psihice, organizarea unei întâlniri lunare online pentru formarea continuă a preoților care slujesc în unitățile medicale psihiatrice, precum și dezvoltarea unor inițiative și proiecte comune.

De asemenea, părintele Florin-Ciprian Petre va susține prezentarea intitulată „Depresia între suferință psihologică și căutare spirituală. Rolul preotului în lanțul terapeutic”.

Expunerea va fi urmată de discuții și workshop-uri tematice privind metodele de intervenție pastorală în contextul psiho-patologiilor frecvent întâlnite (depresia, anxietatea, atacul de panică, dar și diferite dependențe).

Evenimentul se va încheia cu o sesiune de sinteză dedicată formulării concluziilor și stabilirii direcțiilor de acțiune pentru viitoarele proiecte naționale ale preoților implicați în pastorația din spitalele de psihiatrie.

