Prima conferință națională a preoților de caritate din unitățile sanitare va avea loc la Păltiniș

În perioada 22-24 septembrie, Centrul pastoral-misionar „Sf. Ier. Andrei Șaguna” al Arhiepiscopiei Sibiului va găzdui prima conferință națională a preoților de caritate din unitățile sanitare.

La eveniment vor participa Părintele Consilier Patriarhal Ciprian Ioniță, coordonatorul Sectorului Social-Filantropic al Administrației Patriarhale, Părintele Alin Nica, coordonatorul preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor, și preoți de caritate care asigură asistența religioase în spitale și centre socio-medicale din întreaga țară.

Pe agenda lucrărilor figurează prezentarea și discutarea Protocolului încheiat între Patriarhia Română și Ministerul Sănătăți în octombrie 2022, aspecte organizatorice ale preoților de spital la nivel național.

Activitatea preoților de caritate va fi discutată sub aspect misionar, edilitar, filantropic și al dezvoltării profesionale.

A doua zi a lucrărilor va include workshopuri tematice pentru preoții care slujesc în spitale specializate, cum ar fi spitale de psihiatrie, maternități, centre de îngrijiri paliative, spitale oncologice sau multidisciplinare.

Întrunirea se va încheia cu stabilirea membrilor unei Permanențe de lucru care să urmărească obiectivele decise în cadrul conferinței.

Protocolul privind desfășurarea activităților de asistență religioasă creștin-ortodoxă în unitățile sanitare subordonate Ministerului Sănătății actualizează și completează protocoalele din anii anteriori și include implicarea preoților în promovarea comportamentelor de prevenție în sănătate.

Peste 250 de preoți de caritate activează în unitățile sanitare din România.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului