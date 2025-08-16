Prima celebrare a Zilei Maramureșului: PS Iustin a sfințit Icoana Maicii Domnului care ocrotește eparhia

Episcopul Iustin al Maramureșului și Sătmarului a celebrat vineri, pentru prima dată, Ziua Maramureșului, recent instituită de Parlamentul României. Ierarhul a sfințit o icoană dedicată zilei la hramul mănăstirii maramureșene Moisei.

În continuare, a fost oficiată Sfânta Liturghie și a avut loc proclamarea bisericească a zilei de 15 august, Adormirea Maicii Domnului, ca Ziua Maramureșului.

Actul de proclamare a fost citit de Arhid. Vlad Verdeș, după care au vorbit Preasfințitul Părinte Iustin și senatorul de Maramureș Cristian Niculescu Țâgârlaș, inițiatorul și susținătorul instituirii Zilei Maramureșului..

Icoana Maicii Domnului „Ocrotitoarea Maramureșului”

Icoana Maicii Domnului „Ocrotitoarea Maramureșului” a fost realizată de pictorul bisericesc Gabriel Ștefan Solomon, lector la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca

Aceasta o înfățișează pe Maica Domnului cu Pruncul Iisus în brațe, flancată de Sf. Arh. Mihail și Gavriil, protectorii istorici ai voievozilor Maramureșului, și de Sf. Ier. Iosif Mărturisitorul. În icoană mai sunt reprezentate o biserică de lemn, noua Catedrala Episcopală din Baia Mare și un sat tradițional maramureșean, cu poartă tradițională și troiță din lemn.

Preasfințitul Părinte Iustin a dăruit icoana pictată pentru acest moment președintelui Consiliului Județean Maramureș, urmând ca aceasta să fie așezată în sediul Consiliului Județean.

Românii o iubesc pe Maica Domnului

„Dăm slavă lui Dumnezeu și arătăm prețuire și recunoștință față de Parlamentul României, care ne-a dăruit această zi, înțelegând că Maramureșul este rădăcina identității noastre. Maramureșul este un spațiu identitar care este inspirațional pentru toată țara”, a spus Preasfințitul Părinte Iustin

„Poporul lui Dumnezeu din România iubește foarte mult pe Maica Domnului ca pe una care este din neamul nostru și care este începutul sfințeniei. Este de-a pururea rugătoare și mijlocitoare pentru neamul omenesc.”

Ierarhul a amintit că România întreagă este numită din vechime „Grădina Maicii Domnului”, pentru mulțimea bisericilor, a mănăstirilor și a „Răstignirilor” (troițe) așezate la răspântiile de drum.

„Anul acesta este un moment important pentru că Parlamentul României a votat legea care așază o zi specială pentru Maramureș, anume ziua de 15 august”, a precizat părintele episcop.

„Ziua de 15 august a fost aleasă tocmai pentru că este praznicul Adormirii Maicii Domnului, iar Maramureșul, în chip cu totul deosebit, își păstrează tradiția, portul, graiul, credința sfântă, are valorile nealterate, familia, toate tradițiile sfinte le păstrează cu sfințenie.”

În Maramureș, Dumnezeu face parte din familie

„În Maramureș, Dumnezeu face parte din familie”, a adăugat ierarhul.

Preasfinția Sa a vorbit și despre zecile de procesiuni prin care copiii și tinerii, îmbrăcați în haine albe, vin la Mănăstirea Moisei de hram.

„Toată familia este sub purtarea de grijă a lui Dumnezeu și a Maicii Domnului, la biserică vin mama, tata și pruncuții, aici sunt sute, mii de familii din Maramureș, care au venit împreună să se închine și să participe la sărbătoare, purtând cu ei toate dorințele, toate bucuriile, toate suferințele și având în credere că Maica Domnului le va împlini rugăciunile. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”

Au participat numeroși oficiali din România și din alte state

Alături de Episcopul Iustin al Maramureșului și Sătmarului au slujit Arhim. Casian Filip, vicar eparhial, Arhim. Teofil Pop, starețul Mănăstirii Moisei, părinți consilieri de la Centrul Eparhial din Baia Mare și clerici români și ucraineni din eparhie.

Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, dirijat de Florian Vois și manageriat de Diac. Silviu Dănuț Pop, și de Corala „Doxologia” a Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, dirijat de Prof. muzicolog Paula Bondre.

Au participat: Mircea Abrudean, președintele Senatului României; Ciprian Olinici, secretar de stat pentru culte; nouă ambasadori ai altor state acreditați la București; oficiali din Ucraina și din Republica Moldova; Florian Sălăjeanu, prefectul Maramureșului; Gabriel Valer Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș și membru în Adunarea Eparhială și în Adunarea Națională Bisericească; alți parlamentari din județ, precum și primarul comunei Moisei, Grigore Tomoiagă.

Biserica de lemn a Mănăstirii Moisei, în care a slujit Sfântul Iosif Mărturisitorul, a fost sfințită de Sfântul Ierarh Sava Brancovici, Mitropolitul Transilvaniei, în 1672.

Foto: Episcopia Maramureșului și Sătmarului / Arhid. Vasile Pop