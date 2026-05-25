Un titan al catedrei: Pr. prof. Nicolae Achimescu a fost pomenit la 7 ani de la mutarea la Domnul

Părintele profesor Nicolae Achimescu a fost pomenit sâmbătă la cimitirul mănăstirii ilfovene Cernica și la Parohia Doamna Oltea din Capitală.

La locul de veci, slujba Parastasului a fost oficiată de pr. Ștefan Sfarghie, consilier patriarhal și directorul Publicațiilor Lumina ale Patriarhiei Române, împreună cu pr. asist. univ. dr. Valentin Ilie, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București, și cu părintele Lucian Dumitru Vartolomei, fost slujitor în localitatea natală a părintelui profesor Nicolae Achimescu – Parohia Șiroca din comuna Godeanu, județul Mehe­dinți.

La slujbă au participat membri ai familiei, apropiați și prieteni ai părintelui Nicolae Achimescu.

Un titan al catedrei

„La 7 ani de la trecerea din viața aceasta a părintelui profesor Nicolae Achimescu, aduc un prinos de recunoștință, rugăciune și neștearsă amintire celui care a luminat generații de teologi și a marcat profund parcursul meu academic și spiritual”, a spus părintele consilier patriarhal Ștefan Sfarghie.

„Părintele profesor a fost o somitate a teologiei românești și un titan al catedrei de Istoria și filosofia religiilor. Am avut onoarea de a-l avea coordonator al tezei mele de doctorat, astfel încât pot spune că a fost un mentor cu o rigoare academică desăvârșită și, în același timp, un părinte cu o blândețe caldă, dornic mereu să cultive excelența și discernământul în sufletele ucenicilor săi.”

„Pomenindu-l astăzi, la acest prag de 7 ani, dau slavă lui Dumnezeu pentru privilegiul de a-i fi fost doctorand și de a fi ucenicit la umbra vastei sale culturi și a credinței sale statornice. Memoria sa rămâne vie prin cărțile sale fundamentale, dar și prin generațiile de studenți pe care le-a format”, a adăugat părintele consilier patriarhal.

Bogat tezaur cultural lăsat moștenire

Părintele Valentin Ilie a evocat bogatul tezaur teologic lăsat moș­tenire de mentorul său.

„Activitatea părintelui Nicolae Achimescu a continuat prin conferințele cu caracter interreligios și intercultural organizate de-a lungul timpului, dar și prin ucenicii care i-au urmat lucrarea și misiunea academică”, a spus asistentul universitar.

„Numele părintelui este pomenit nu doar în țară, ci și de către cei care l-au cunoscut peste hotare, indiferent de confesiunea religioasă din care fac parte, amintindu-și mereu cu prețuire de personalitatea și de contribuția sa teologică.”

Cadrul didactic a mai amintit că se află în curs de publicare o nouă ediție a lucrării părintelui profesor Nicolae Achimescu intitulată „Religii în dialog”.

„Aceste lucrări reprezintă repere importante pentru studiul istoriei și religiilor, contribuind la aprofundarea dialogului interreligios și la formarea academică a noilor generații de teologi și cercetători”, a subliniat părintele Valentin Ilie.

O slujbă de Parastas în memoria Părintelui Profesor a fost oficiată ulterior și la Parohia Doamna Oltea din Capitală, din sobor făcând parte părintele Mihai-Cris­tian Popescu, Protopopul Sectorul 2 al Capitalei.

Scurtă biografie

Între 1993 și 2005, pr. prof. univ. dr. Nicolae Achimescu a predat Istoria și filosofia religiilor la facultățile de Teologie și Litere ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

În perioada 2000-2004, a fost decan al Facultății de Teologie Ortodoxă din Iași, iar între 2005 și 2010, a fost directorul Școlii Doctorale a instituției de învățământ.

Din 2008, și-a continuat activitatea didactică la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București, unde a activat ca profesor universitar și conducător de doctorat în domeniul Istoriei și filosofiei religiilor.

Foto credit: Ziarul Lumina