Credința ne unește: La Iași a avut loc prima Adunare a Tinerilor Ortodocși din Minoritățile Etnice

Centrul de evenimente Agora al Arhiepiscopiei Iașilor a găzduit sâmbătă prima ediție a Adunării Tinerilor Ortodocși din Minoritățile Etnice, eveniment organizat de Asociația CRESC în colaborare cu Departamentul Minorități al Arhiepiscopiei Iașilor.

„Credința noastră ne unește și ne face să ne privim unii pe alții cu cinstire și cu dragoste”, le-a spus celor 250 de participanți Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.

„Să vă dăruiască Dumnezeu să vă întăriți în credință, să vă bucurați de întâlnirea cu toți oamenii pe care Domnul îi scoate în calea voastră, să vă bucurați de darul vieții și să vă arătați voi înșivă oameni care să-i îmbogățiți pe ceilalți, să-i slujiți cu dragoste și să le descoperiți credința voastră, bucuria vieții voastre și nădejdea în Învierea Domnului. Să înțelegem că adevărata țintă a vieții noastre este învierea, nu moartea.”

Credința ne ține împreună

Părintele Alexandru Baciu, coordonatorul Departamentului Minorități al Arhiepiscopiei Iașilor, și-a exprimat recunoștința față de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru binecuvântarea dată în scopul organizării evenimentului, precum și față de Părintele episcop vicar pentru participare.

„Vreau să mulțumesc părinților care au răspuns invitației noastre și au trimis tineri din comunitățile lor, ca ei să fie prezenți aici, ca să învețe un adevăr fundamental, că nu doar partea culturală îi adună, ci mai ales, credința în Dumnezeu, care ne unește și ne ține împreună”, a mai afirmat Părintele Alexandru Baciu.

Prelegere și dialog

După Liturghie, tinerii au luat parte la conferința „Cum sunt eu în ochii lui Dumnezeu”, susținută de o tânără de etnie romă, Lenuța Neacșu, absolventă de studii teologice, filologice, cadru militar în rezervă și bibliotecar la Biblioteca Județeană Bacău.

În continuare, participanții au participat la sesiuni de cunoaștere și dezbateri și s-au bucurat de câteva momente artistice care au pus în lumină identitatea și valorile culturale ale comunităților etnice.

„Ziua de astăzi a fost pentru noi una deosebită pentru că peste 250 de tineri din comunitățile ucrainene și rrome, precum și prietenii noștri bursieri din Africa au participat la această primă ediție a Adunării Tinerilor Ortodocși din Minoritățile Etnice”, a declarat Dan Zăhărescu, referent la Departamentul Minorități al Arhiepiscopiei Iașilor.

Evenimentul are ca scop consolidarea legăturii tinerilor cu Biserica, crearea de punți de dialog între comunități și încurajarea asumării credinței.

Foto credit: Doxologia.ro / Flavius Popa