Președinții României și Republicii Moldova au vizitat o parohie basarabeană din apropierea Chișinăului

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și Președintele României, Nicușor Dan, au vizitat duminică Biserica „Acoperământul Maicii Domnului” din satul Ghidighici, în apropiere de Chișinău.

Părintele Paroh Maxim Melinti le-a prezentat biserica veche, noua biserică, aflată în construcție și care va avea hramul „Schimbarea la față a Domnului”, și Centrul Social „Insula Fericirii”, unde se desfășoară proiecte catehetice, caritabile și sociale.

„Exprim profundă recunoștință, Înalților Oaspeți pentru dragoste, timpul oferit din agenda lor făcând această vizită istorică în Parohia Ortodoxă din Ghidighici!” a transmis clericul pe Facebook.

Președintele României, Nicușor Dan, s-a aflat, la sfârșitul săptămânii trecute, într-o vizită privată în Republica Moldova, unde a făcut o drumeție cu familia pe domeniul de la Condrița, în apropiere de Chișinău, și a participat, alături de Președinta Maia Sandu, la Festivalul Lupilor din rezervația Orheiul Vechi.

Foto credit: Facebook / Preotul Maxim Melinti