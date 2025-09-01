Președintele României la decorarea Casei Alexei Mateevici: Așezământ public de mare prestigiu, pentru România și Republica Moldova

Casa Memorială „Alexei Mateevici” din comuna Zaim, raionul Căușeni, a fost decorată cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, Categoria F – „Promovarea culturii”. Distincția a fost conferită printr-un decret semnat de președintele României, Nicușor Dan, cu ocazia Zilei Limbii Române:

„Muzeul s-a impus drept așezământ public de mare prestigiu, atât pentru România, cât și pentru Republica Moldova”, a transmis Nicușor Dan, Președintele României.

Potrivit Administrației Prezidențiale, această recunoaștere a fost acordată „în semn de apreciere și recunoștință pentru serviciile deosebite aduse culturii și civilizației românești, contribuind în mod determinant la consolidarea legăturilor dintre cetățenii români de pe ambele maluri ale Prutului”, a transmis Moldpres.

Casa-muzeu dedicată lui Alexei Mateevici

Casa-muzeu dedicată poetului și scriitorului Alexei Mateevici a fost inaugurată oficial în 26 martie 1988, cu ocazia centenarului nașterii poetului. Clădirea a fost construită de tatăl acestuia, preotul Mihail Mateevici, iar în 1990, în curtea muzeului, a fost ridicat un monument în cinstea poetului.

7000 de articole

Instituția muzeală găzduiește peste 7000 de articole, inclusiv obiecte personale, fotografii, cărți rare și documente istorice.

Muzeul include șase săli organizate tematic: trei expoziții permanente – sala cu bust, sala „Eu cânt” și sala „Limba noastră” – și trei camere memoriale: camera părinților, camera copiilor și biblioteca familiei Mateevici.

Printre piesele de valoare se numără și „Masa Tăcerii”, unde este păstrată țărâna de pe mormintele marilor clasici ai literaturii române: Mihai Eminescu, I. L. Caragiale, George Coșbuc și Mihail Sadoveanu.

Deși a murit la doar 29 de ani, Alexei Mateevici a lăsat o moștenire literară semnificativă, incluzând poezii, traduceri și lucrări documentare despre creștinismul din spațiul românesc.

Zilele Naționale Mateevici

În memoria sa, anual, între 16 și 30 martie, în satul Zaim au loc „Zilele Naționale Mateevici”, completate pe tot parcursul anului de concursuri literare și conferințe științifice.

Foto credit: Administrația Prezidențială