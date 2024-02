Preotul care a scris Acatistul Sf. Chir și Ioan: Sfinții tot timpul au ajutat la însănătoșirea celor care se roagă

„Sfinții tot timpul au ajutat la însănătoșirea celor care se roagă lor. Și medici vin la slujba din capela noastră de la Spitalul Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri din București”, spune Părintele Gheorghe-Camil Pavel, preot de caritate și autorul Acatistului Sfinților Mucenici doctori fără de arginți Chir și Ioan.

Capela spitalului în care slujește este pusă sub ocrotirea acestor sfinți tămăduitori. „Din momentul în care am ajuns aici, acum 12 ani, am simțit o apropiere foarte mare față de Sfinții doctori fără de arginți Chir și Ioan”, povestește preotul.

La scurt timp după ce a început să slujească sub oblăduirea lor, Părintele Gheorghe-Camil Pavel și-a dat seama că nu există un Acatist dedicat acestor sfinți.

„Am observat că nu exista nici în limba română, nici în limba greacă, Acatistul Sfinților Mucenici și doctori fără de arginți Chir și Ioan. Eram forțat să citesc alte acatiste. Și atunci m-am gândit și, cu ajutorul lui Dumnezeu și inspirat de Duhul Sfânt, am simțit că trebuie să-l scriu.”

„Prin multe osteneli ai adunat cunoștințele trebuincioase pentru a fi doctor iscusit, cunoscând iscusința lui Galien și Hipocrate, ca să aduci alinare celor bolnavi, dar ai primit de la Dumnezeu şi mari puteri duhovnicești, Sfinte Chir, ca un doctor fără de arginți. Pentru aceasta te lăudăm, zicând:

Bucură-te, cel credincios din pruncie;

Bucură-te, pildă a doctorilor;

Bucură-te, aducător de pace…”

(Acatistul Sfinților Mucenici doctori fără de arginți Chir și Ioan, Icosul 2)

În cei 12 ani de când slujește la capela din cadrul Spitalului Clinic de Urgență Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri din București, Părintele Gheorghe-Camil Pavel a fost martor la numeroase binecuvântări primite de bolnavi prin intermediul sfinților, dar și la credința doctorilor, care adesea calcă pragul capelei.

„Într-o zi oficiam Sf. Maslu împreună cu Părintele Mircea Florin de la Nefrologie”, își amintește preotul de caritate.

„De fiecare dată, după Evanghelie, noi miruiam. La un moment dat, după a cincea Evanghelie, cea cu pilda celor 10 fecioare, în momentul în care am miruit, un doctor m-a întrebat uimit: «Unde ați găsit asemenea parfum de trandafiri?» «Ce parfum? Este doar ulei de măsline», m-am mirat eu.”

„Dar imediat am observat că, într-adevăr, din ceșcuța de lut în care aveam uleiul pentru maslu, emana un miros foarte-foarte puternic de trandafir”, continuă Părintele Gheorghe-Camil Pavel.

„Când am pus uleiul rămas în sticlă, efectiv și prin sticlă se simțea. Eu consider că a fost o mare minune, mai ales că în acea zi, în calendar era Sfântul Cuvios Mal, un vindecător al cărui trup, după mutarea la cele veșnice, a devenit izvorâtor de mir vindecător.”

„Cu bucurie îți aducem laude, Sfinte Ioane, alături de toți cei ce au gustat din învățăturile tale duhovnicești și te-au avut mare doctor al trupurilor și al sufletelor, grăind către tine așa:

Bucură-te, iubitor de Dumnezeu;

Bucură-te, slujitor al semenilor;

Bucură-te, purtător de grijă al celor suferinzi…”

(Acatistul Sfinților Mucenici doctori fără de arginți Chir și Ioan, Icosul 3)

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Acatistul Sfinților Mucenici doctori fără de arginți Chir și Ioan a fost publicat în 2016.

Anul 2024 a fost desemnat Anul omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor în Patriarhia Română.

