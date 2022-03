Preoții români din Marea Britanie s-au întâlnit la Londra cu Mitropolitul Iosif și Ambasadoarea Laura Popescu

Preoții și diaconii a 4 din cele 6 protopopiate misionare românești din Marea Britanie au participat sâmbătă la o întâlnire cu Mitropolitul Iosif al Europei Occidentale și Meridionale și cu Excelența Sa Laura Popescu Ambasadoarea României la Londra. La evenimentul desfășurat în sediul ICR Londra a participat și o delegație a Patriarhiei Române.

În prima parte a întrunirii, doamna ambasador Laura Popescu a făcut o prezentare a activității Ambasadei, în special a ultimilor doi ani marcați de pandemie. În acest context, Excelența Sa a subliniat suportul oferit de parohiile românești în soluționarea problemelor de ordin social cu care comunitatea românească din Marea Britanie s-a confruntat în această perioadă.

De asemenea, au fost identificate și unele modalități prin care Ambasada și parohiile românești din Marea Britanie pot coopera în vederea unei mai bune informări a cetățenilor români cu privire la dreptul la muncă, protecție socială, servicii consulare, etc.

După întâlnirea cu doamna ambasador, un referat despre Rugăciune și Isihie, a fost prezentat de părintele Dragoș Herescu, parohul comunității românești din Cambridge și director al Institutului pentru Studii Creștin-Ortodoxe (IOCS) din Cambridge.

Expunerea părintelui Dragoș a fost urmată de o serie de discuții libere pe tema dată, cu intervenții din partea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Iosif și a celorlați clerici participanți. Discuțiile au continuat cu diferite probleme pastorale și administrative, a relatat pentru Basilica.ro Preotul Constantin Popescu, Protopop misionar de Londra.

În finalul întâlnirii, o delegație a Patriarhiei Române aflată pentru câteva zile la Oxford, s-a alăturat participanților. Discuțiile au vizat situația sprijinului oferit de Biserică refugiaților din Ucraina care ajung în România, întrucât Mitropolia Europei Occidentale și Meridionale a trimis mai multe ajutoare în bani eparhiilor pentru a contribui la ameliorarea acestei crize umanitare.

Din delegația Patriarhiei Române au făcut parte Pr. Michael Tița, consilier patriarhal coordonator al Sectorului relaţii bisericești, inter-religioase şi comunități bisericești externe, Pr. Ciprian Ion Ioniţă, consilier patriarhal, coordonator al Sectorului Social-Filantropic din Administraţia Patriarhală și domnul Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române.

Părintele Michael Tița a înmânat, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel Ordinul „Sf. Antim Ivireanul” pentru clerici preotului Dragoș Herescu. Același ordin, în varianta pentru mireni, a fost oferit domnului Răzvan Porumb, director adjunct la IOCS Cambridge, ambilor pentru deosebita activitate desfășurată în cadrul instituției britanice de studii creștin-ortodoxe.

Principal of IOCS, Fr Dragos Herescu and Vice-Principal Dr Razvan Porumb were awarded the Order of Saint Anthim the Iverian by Patriarch Daniel of Romania – presented on 26 March by HE Iosif, Metropolitan of Western Europe, and Revd Dr Michael Tita of the Romanian Patriarchate. pic.twitter.com/xSIFcsaX2n

