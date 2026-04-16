Preoții de la Spitalul Municipal Onești au oferit daruri copiilor care au sărbătorit Învierea Domnului pe patul de spital

Preoții de la Spitalul Municipal Onești au oferit daruri copiilor care au sărbătorit Sfintele Paști pe patul de spital.

Acțiunea a avut loc în prima zi de Paști și a fost desfășurată de părintele Cuibar Petrica și părintele Pricaz Samuel, cei doi slujitori ai instituției.

„Copiii încercați de suferință au primit cu emoție și bucurie darurile oferite, iar chipurile lor luminate au devenit o icoană vie a speranței și a credinței”, a consemnat preotul Pricaz Samuel pe site-ul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului.

„Prin această lucrare s-a dorit nu doar alinarea nevoilor materiale, ci mai ales întărirea sufletească, aducând în inimile celor mici și ale familiilor lor vestea cea bună a Învierii Domnului”, a adăugat părintele.

Inițiativa face parte din misiunea Bisericii „Sfântul Pantelimon” a Spitalului Municipal Onești de a fi aproape de cei aflați în suferință, de a aduce mângâiere și de a cultiva iubirea jertfelnică, mai ales în momentele de încercare.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului