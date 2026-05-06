Preoți din Protopopiatul Beclean au dezbătut tema pastorației familiei în contextul provocărilor actuale

Preoți din Protopopiatul Beclean, jud. Bistrița-Năsăud, au dezbătut marți tema pastorației familiei în contextul provocărilor actuale la conferința preoțească de primăvară. La eveniment a participat Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului.

Întâlnirea a debutat cu oficierea unui Te Deum la Biserica „Sfântul Apostol Andrei și Sfinții Martiri Brâncoveni” din Beclean, după care lucrările conferinței au continuat la sediul protopopiatului. În deschiderea reuniunii, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre rolul familiei creștine.

Arhim. Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, a susținut prelegerea „Însoțirea pastorală a familiei, în contextul fragilităților contemporane”, în care a evidențiat provocările majore ale Bisericii în găsirea unui mod de a rămâne aproape de familiile în dificultate.

Părintele decan a subliniat necesitatea unei schimbări de perspectivă în pastorație, accentuând nevoia de soluții rapide și discernământ duhovnicesc. În cadrul expunerii au fost abordate dificultăți precum lipsa comunicării, singurătatea și pierderea sensului în viața de familie.

Un moment important al conferinței a fost dedicat părintelui pensionar Vasile Mălinaș, distins de Mitropolitul Andrei cu Ordinul „Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj” pentru cei 51 de ani de slujire.

Tema întâlnirilor a fost aleasă în contextul anului 2026, declarat de Patriarhia Română drept Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar.

Foto credit: Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului