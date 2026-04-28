Preoți militari ai Forțelor Aeriene s-au reunit la Alba Iulia: IPS Irineu a subliniat responsabilitatea slujirii lor

Preoți militari din cadrul Statului Major al Forțelor Aeriene Române s-au reunit marți la Alba Iulia la deschiderea oficială a convocării anuale. Arhiepiscopul Irineu al Alba Iuliei a subliniat responsabilitatea clericilor în sprijinul personalului din structurile de apărare.

Evenimentul a avut loc la Catedrala Reîntregirii, unde a fost oficiată slujba de Te-Deum de către părintele Ciprian Ioniță, consilier patriarhal la Sectorul Social-Filantropic, alături de slujitori implicați în activitatea de asistență religioasă militară.

Înaltpreasfințitul Părinte Irineu i-a felicitat pe preoți pentru slujirea lor constantă și implicarea în viața spirituală a militarilor. Totodată, Înaltpreasfinția Sa a primit o diplomă de onoare oferită de reprezentanții Forțelor Aeriene.

Întâlnirea se desfășoară în perioada 27–30 aprilie, la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”, și reunește clerici militari din întreaga țară. În programul convocării sunt incluse sesiuni de analiză privind activitatea pastorală în mediul militar, precum și dezbateri pe teme organizatorice și misionare.

Programul mai cuprinde activități comemorative dedicate Zilei Veteranilor de Război, slujbe de pomenire pentru eroi și vizite la obiective culturale și religioase din oraș, menite să întărească legătura dintre misiunea spirituală și memoria istorică.

Foto credit: Arhiepiscopia Alba Iuliei