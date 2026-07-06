Preoții capelani s-au reunit la o conferință internațională dedicată pastorației în penitenciare

Preoți capelani din România și din mai multe țări europene s-au reunit în cadrul Conferinței Internaționale „Bune practici în desfășurarea activităților moral-religioase în penitenciarele din România și din Europa”, desfășurată în Timișoara, Arad și Deva.

Lucrările conferinței au debutat săptămâna trecută la Penitenciarul Timișoara cu slujba de Te Deum oficiată de preoți capelani, în frunte de părintele Cristian Antonescu, coordonatorul preoților capelani din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Programul a continuat cu sfințirea icoanei „Soborul Sfintelor Femei Românce”, urmată de prima sesiune de comunicări dedicate activității pastoral-misionare desfășurate în mediul penitenciar.

În prima zi au participat și preoți ai Bisericii Ortodoxe Române din diaspora, din Spania, Italia, Franța, Cehia, Malta și Ungaria, care au prezentat experiențe pastorale din comunitățile pe care le păstoresc și au contribuit la schimbul de bune practici privind activitățile moral-religioase desfășurate în penitenciarele europene.

Rolul femeii creștine în penitenciare

Lucrările au continuat la Penitenciarul Arad cu sesiunea „Pastorația familiei creștine și rolul femeii creștine în penitenciare – perspective pastorale și bune practici”.

Invitatul principal a fost părintele Răzvan Ionescu, consilier permanent al Mitropoliei Europei Occidentale și Meridionale și prodecan al Centrului Ortodox de Studii și Cercetare „Dumitru Stăniloae” din Paris, care a prezentat bune practici pastorale din activitatea desfășurată în diaspora și a evidențiat importanța colaborării dintre Biserică și instituțiile penitenciare în procesul de recuperare spirituală și reintegrare socială a persoanelor private de libertate.

Tot la Arad, părintele conferențiar Lucian Farcașiu, profesor la Facultatea de Teologie „Ilarion V. Felea”, a susținut o prelegere dedicată Anului comemorativ al femeilor creștine canonizate în Patriarhia Română, evidențiind rolul femeilor sfinte în viața Bisericii și actualitatea modelelor lor pentru lucrarea pastorală din penitenciare.

Conferința s-a încheiat la Penitenciarul Deva, unde a fost oficiată slujba de Te Deum, urmată de prezentarea volumului „Antologie de intervenții pastoral-terapeutice în context penitenciar”, semnat de părintele Alexandru Fleșer. La manifestările finale a participat și părintele Valentin Crainic, protopop al Devei.

Foto credit: Mitropolia Banatului