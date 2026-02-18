Preoți din Arhiepiscopia Râmnicului s-au reunit la un Cerc pastoral cu tema familiei creștine

Preoți din Arhiepiscopia Râmnicului au participat marți la un Cerc pastoral cu tema familiei creștine. Întâlnirea a avut loc la Parohia Ștefănești–Șerbănești, județul Vâlcea.

Evenimentul s-a intitulat „Relația dintre Hristos și Biserică – model pentru relația dintre soț și soție” și a evidențiat fundamentul scripturistic al căsătoriei, pornind de la imaginea Mântuitorului Hristos ca Mire al Bisericii.

Expunerea a pus accent pe semnificația teologică a Întrupării și a Jertfei de pe Cruce, ca expresie supremă a iubirii jertfelnice, care se reflectă în viața de familie: soțul este chemat la iubire jertfelnică, iar soția la un răspuns liber și fidel, într-o comuniune întemeiată pe dăruire reciprocă și responsabilitate.

Totodată, participanții au abordat și subiecte legate de provocările actuale ale familiei, precum individualismul, presiunile sociale și dificultățile specifice începutului vieții conjugale.

Evenimentul s-a încheiat cu dialoguri pastorale și reflecții privind rolul familiei creștine ca icoană a Împărăției lui Dumnezeu, fiind reafirmată importanța susținerii tinerelor familii prin viață liturgică, rugăciune și comuniune.

