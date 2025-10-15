Preotesele din Episcopia Sălajului s-au reunit în grupul „Cornelia Costea”

Prima întâlnire a soțiilor de preoți din Episcopia Sălajului s-a desfășurat sâmbătă, la Zalău, sub egida „Grupul de preotese din Sălaj Cornelia Costea”. Evenimentul a fost prezidat de Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, și a reunit participante din întreaga eparhie, informează Episcopia Sălajului.

Întâlnirea a debutat cu o rugăciune de deschidere, urmată de cuvântul de binecuvântare al Preasfințitului Părinte Benedict, care a vorbit despre rolul familiei preotului în viața Bisericii.

„E atât de important ca preotul și preoteasa să tragă la același jug al sfințeniei, chiar dacă formele de slujire sunt diferite. Când țelul este același și mijloacele sunt comune, ceea ce se întâmplă în biserică și în familie capătă consistență, rod și binecuvântare”, a subliniat episcopul, făcând referire la exemplul biblic al drepților Zaharia și Elisabeta.

Citește și Preoteasa Daniela Morar, mamă a zece copii: Dacă ar fi să dau timpul înapoi, tot o familie numeroasă aș alege

Echilibrul între viața de familie și slujirea preoțească

Referindu-se la armonia dintre misiunea pastorală și viața de familie, Preasfinția Sa a accentuat necesitatea unei bune rânduieli:

„Preotul trebuie să-și rânduiască bine casa ca să-și poată rândui bine parohia. Dacă nu există pace și rânduială în familie, nu poate fi nici în biserică. Viața liturgică și cea de familie nu trebuie puse în concurență, ci trebuie să se susțină una pe alta.”.

Ierarhul a evidențiat și importanța solidarității între soțiile de preoți:

„Ar fi mare binecuvântare ca o preoteasă mai tânără să aibă alături o preoteasă mai în vârstă, înțeleaptă, care s-o asculte și s-o sfătuiască, nu s-o judece. Așa ar trebui să fie și între preotese – o legătură de încredere și de sprijin, care vindecă multe tăceri și singurătăți.”

Modelul Corneliei Costea

În finalul cuvântului, Episcopul Sălajului a explicat alegerea numelui grupului, inspirată de preoteasa Cornelia Costea, soția preotului martir Traian Costea din Treznea:

„Ea a trăit suferința pierderii soțului ucis în 1940, dar a purtat această cruce cu demnitate, crescând singură patru copii. A rămas tăcută, dar puternică, credincioasă și statornică – un model de femeie ortodoxă și de preoteasă.”

Episcopul a adăugat că preoteasa joacă un rol esențial în viața parohiei:

„Preoteasa este instrumentul de măsură al unei parohii. Când intru într-o casă parohială și o văd pe preoteasă zâmbind firesc și luminos, îmi dau seama că acolo este pace, echilibru și binecuvântare.”

Atelier dedicat bucuriilor și provocărilor preoteselor

Programul a continuat cu exercițiul „Povestea mea în trei cuvinte” și cu atelierul interactiv „Bucuriile, provocările și încercările unei soții de preot”, susținut de preoteasa Adina Gilla, președinte al Asociației „Maria Stăniloae” din Mitropolia Germaniei, Europei Centrale și de Nord.

Participantele au discutat despre echilibrul dintre viața de familie și responsabilitățile misionare, iar în cadrul sesiunilor de lucru au fost formulate propuneri pentru activitățile viitoare ale grupului. De asemenea, au fost desemnate reprezentante din fiecare protopopiat, care vor coordona activitățile la nivel local.

În semn de apreciere pentru contribuția sa, Preasfințitul Părinte Benedict i-a oferit doamnei preotese Adina Gilla o icoană cu Maica Domnului, iar participantele au primit volumul „Bucuria de a sluji. Gânduri pentru preoteasă și femeia ortodoxă” de Juliana Schmemann.

Întâlnirea s-a încheiat cu o rugăciune de mulțumire.

Foto credit: Episcopia Sălajului

